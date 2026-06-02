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Un operario pierde una mano mientras trabajaba en una planta de compostaje en el municipio ourensano de Leiro

El personal sanitario asistió a la víctima que fue trasladada a bordo del helicóptero medicalizado con base en Ourense

El operario fue trasladado en un helicóptero medicalizado.

El operario fue trasladado en un helicóptero medicalizado. / Helico Santiago

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E. P.

Un trabajador ha tenido que ser evacuado de urgencia en la tarde de este martes tras sufrir la amputación de una mano mientras trabajaba en una planta de compostaje situada en el municipio ourensano de Leiro.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se registró poco antes de las 17.00 horas en la parroquia de Lamas, donde el operario se cortó la mano con una cadena mientras realizaba sus tareas.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Sala de Operaciones del 112 avisó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar el helicóptero medicalizado con base en Ourense.

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Una vez en el punto, el personal sanitario asistió a la víctima, que fue trasladada a bordo de la aeronave. En el dispositivo de emergencias también participaron efectivos del GES de Avión y agentes de la Guardia Civil.

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