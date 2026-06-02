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Coacciones

Le prohíben comunicarse con su vecina en A Teixeira: «Eu a ti quería verte»

El procesado, de avanzada edad, aceptó un acuerdo como autor de un delito leve de coacciones por amedrentar a la mujer durante un paseo

El acusado durante la audiencia previa en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense.

El acusado durante la audiencia previa en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense. / FDV

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Lucila González

Ourense

El 27 de agosto de 2024, ya en el ocaso del día, un par de vecinos caminaban por una localidad del concello de A Teixeira. Se encontraron y él le dijo a ella: «Eu a ti quería verte», impidiéndole continuar el paso. Ella se asustó y quiso sacar su teléfono móvil para pedir auxilio, pero lo llevaba en una mochila a la espalda y él se la arrebató antes de que pudiese hacerlo.

Gritó y acudieron su hijo y otro vecino de la aldea, saliendo espantado el hombre que, ahora, dos años más tarde, acepta por estos hechos 1 mes de multa a razón de 5 euros diarios y 6 meses sin poder dirigirse a ella.

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Así lo trasladó este lunes en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, donde el acusado se conformó con una rebaja de la pena tras un acuerdo entre las partes. Pese a que en un primer momento Fiscalía solicitaba 3 meses de multa a razón de 10 euros diarios por considerar la acción un delito de acoso, finalmente el hombre reconoció lo sucedido y se conformó con un delito leve de coacciones.

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