El Gobierno formaliza el remate del saneamiento del Barbaña y mejora de la depuradora de San Cibrao, por 31 millones de euros

Comienza al fin la cuenta atrás para una de las obras más esperadas: el saneamiento del río Barbaña, uno de los cauces más degradados de la provincia. El Boletín Oficial del Estado (BOE) hizo público ayer que la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha ratificado la contratación, por 31 millones de euros, de la finalización del saneamiento del río Barbaña, que incluye la mejora y ampliación de capacidad de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de San Cibrao das Viñas (Fase II).

La fecha de adjudicación fue el 24 de marzo de 2026. Se recibieron 18 ofertas y los adjudicatarios resultaron ser la UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por la firma ourensana Extraco S.A. y Espina Obras Hidráulicas S.A. El valor de la oferta seleccionada fue de 30.985.994 euros y el plazo de ejecución en el que deben estar rematadas las obras es de 30 meses.

El diputado del PP por Ourense en el Congreso, Celso Delgado, hacía ayer una valoración positiva de esta ratificación de contrato, pues «sin duda estamos ante una muy buena noticia que celebro; llevamos muchos años desde el PP insistiendo en que se activaran los trámites administrativos y que se produjera, primero, la licitación y, luego, la adjudicación de las obras».

Delgado recuerda que la tramitación de este proyecto «ha tenido muchas incidencias, errores y la lamentable pérdida de financiación con cargo al FEDER 2014-2020, por una cuantía de 14.889.406 euros». Asimismo, hace un repaso para lamentar las dilaciones sufridas desde que el 6 de julio de 2017 el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente licitó la redacción del proyecto, que luego fue contratado por el Ministerio para la Transición Ecológica en julio de 2018. «Hubo que esperar hasta el 18 de noviembre de 2021 para que se sometiese a información pública. Luego, en 2022, el presidente de la CHMS, el señor Quiroga, aseguró en una nota oficial que las obras se licitarían a finales de ese año, y tal cosa, evidentemente, no ocurrió», relata el diputado al enumerar otra serie de fechas que no se cumplieron.

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«Como hemos manifestado hasta la saciedad, estamos ante un proyecto absolutamente necesario para garantizar el saneamiento del río Barbaña, tratando con una instalación moderna y de mayor capacidad las aguas residuales de una población que ha ido aumentando notablemente y las de las actividades industriales del mayor polígono de nuestra provincia», concluye Delgado, quien espera que este sea ya el plazo definitivo.