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Mes del Orgullo

A Galleira moviliza el Orgullo en Ourense con una programación que habla de diversidad en la calle

La Comisión de Sexodiversidad organiza talleres, debates sobre vivienda y la tradicional ofrenda floral a Blanco Amor como antesala de la manifestación del 28 de junio

La presentacion de actos del mes del Orgullo ante la escultura de Eduardo blanco Amor

La presentacion de actos del mes del Orgullo ante la escultura de Eduardo blanco Amor / Iñaki Osorio

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Lucila González

Ourense

La Asociación Cultural A Galleira, a través de su Comisión de Sexodiversidad, ha diseñado un ambicioso calendario de actividades para celebrar el mes del Orgullo LGTBIQ+ en la ciudad de As Burgas. Bajo un enfoque autogestionado, la programación no solo se limitará al interior del local, sino que busca ocupar los espacios públicos de Ourense para tejer redes de apoyo y visibilidad dentro del colectivo.

La agenda arranca este mismo jueves, 4 de junio, a las 19.30 horas, con el taller «Regueifando con orgullo» en el local social de A Galleira. La iniciativa continuará el siguiente jueves, 11 de junio, trasladándose a la Plaza de Bispo Cesáreo a las 19.30 horas, momento a partir del que Patri Difusa impartirá el taller de croché «Tecendo diversidade», una actividad que busca simbolizar la construcción del tejido asociativo y la red necesaria para las personas que forman parte de la diversidad.

Foco social

Con todo, uno de los actos centrales será el ya clásico «Mari Picnic», una merienda de confraternidad que tendrá lugar el jueves 18 de junio a las 19.30 horas en su ubicación habitual: las inmediaciones del hórreo del Ribeiriño.

Este año, la organización ha decidido poner el foco en la precariedad y el acceso a la vivienda, denunciando cómo «el hecho de pertenecer al colectivo LGTBIQ+ aumenta la vulnerabilidad ante la actual crisis social habitacional».

La programación también incluye espacios de colaboración con otras entidades amigas, como la asociación Algaravía, que el 19 de junio a las 22.00 horas celebrará su «Ven respirar» en la Praza da Estrela. Asimismo, la literatura tendrá su espacio el 25 de junio con la presentación del libro Anarquía relacional, de Juan Carlos Pérez, que se llevará a cabo en el local de la Agrupación Miño, en la Casa da Maxia de la Praza da Ferreiría a las 20.00 horas.

Homenaje y reivindicación

La jornada principal y la última se vivirá el domingo 28 de junio con un programa que combina la memoria histórica y la celebración festiva. Los actos comenzarán a las 12.00 horas con la tradicional ofrenda floral a Eduardo Blanco Amor en el cementerio de San Francisco.

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Desde ahí, tras un vermut de confraternización en el local social, la tarde continuará a las 16.00 horas con un taller de maquillaje preparatorio para la gran cita del día y la más importante: la manifestación. Partirá a las 19.00 horas desde la estatua de Blanco Amor en la Plaza de Bispo Cesáreo, recorriendo las calles de la ciudad para reclamar derechos y defender la diversidad.

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