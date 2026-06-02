Acepta medio año de cárcel por portar un puño americano en un pub de Ourense

El Juzgado de lo Penal 1 de Ourense condenó ayer a un joven ourensano a seis meses de prisión como autor de un delito de tenencia ilícita de armas, por pasearse por un pub del centro de la ciudad portando un puño americano.

Los hechos se remontan al 17 de abril de 2025. Ese día, a las 07.20 horas, según el escrito fiscal, el procesado se encontraba en la Calle Ervedelo, en el centro de la ciudad de As Burgas y en concreto en el interior del pub Kinley.

El condenado vestía una cazadora con bolsillos y en ellos trasladaba el arma que le cuesta la pena: una llave de pugilato metálica de color negro, es decir, un puño americano que, según el escrito, estaba «en perfecto estado de uso».

La policía no solo le confiscó ese arma—que llevaba en el bolsillo derecho de la chaqueta— si no que, a mayores, le comisionó un cuchillo de 12,5 centímetros de hoja y 2 centímetros en la parte más ancha; un instrumento con una longitud total de 24 centímetros que portaba «escondido en la cintura» del pantalón.

Fiscalía solicitaba para el acusado 16 meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas, pero finalmente un acuerdo entre las partes supuso una rebaja en la condena. El hombre reconoció los hechos— conditio sine qua non para aplicar una conformidad—y aceptó seis meses de prisión que se le suspenderán si no comete ningún delito durante el plazo de 2 años. Además, recuperará el cuchillo en la fase de ejecucción de la sentencia, no así el puño americano por tratarse de un instrumento ilegal.