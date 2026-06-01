Delito de atentado
Condenado por agredir a dos policías locales en Ourense
Un ourensano reconoció este lunes en el Penal 1 de Ourense haber agredido a dos agentes de policía local a la salida de un pub de la ciudad. Por los hechos, de junio de 2024, aceptó seis meses de cárcel, como autor de un delito de atentado, así como dos multas a razón de 1 mes a 5 euros cada una por un delito leve de lesiones. La condena privativa de libertad si no delinque en el plazo de dos años.
Según el relato, ratificado por el acusado, este se encaró con un operativo de la Policía Local de Ourense, propinando fuertes puñetazos en el pecho y el brazo a dos agentes uniformados y resistiéndose activamente a su detención con patadas y forcejeos.
A consecuencia del ataque, los funcionarios sufrieron diversas contusiones y uno de ellos un traumatismo craneoencefálico leve, lesiones que requirieron asistencia sanitaria.
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