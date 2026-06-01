El Concello de San Xoán de Río, en Ourense primer municipio gallego que se adhiere a una cooperativa de gestión energética

El municipio ourensano de San Xoán de Río, que cuenta ya con la declaración de Startup Village por sus proyectos internacionales de promoción e innovación en el rural, ha dado otro paso pionero, ahora en materia de autogestión energética. Acaba de firmar un acuerdo de colaboración con una empresa especializada para impulsar la primera cooperativa energética, un modelo comunitario y sostenible para producir y gestionar su propia energía y reducir el precio de la factura de la luz.

La iniciativa, desarrollada junto a CEL Management, permitirá que los habitantes del municipio puedan abastecerse de energía renovable de km 0 generada en instalaciones ubicadas en espacios municipales, «logrando desde el primer momento importantes ahorros en la factura eléctrica sin necesidad de inversión y participando activamente en las decisiones energéticas de su territorio», explica el alcalde del Concello de San Xoán de Río, Xosé Miguel Pérez Blecua.

El regidor participó ya en la firma del preacuerdo ante una notaría de Trives, con la participación de Víctor Garrido director de expansion de CEL Managemente y el director general de la empresa Jorge Montes. Esta empresa promueve unas plantas fotovoltaicas de autoconsumo colectivo para dar servicio a lo que, una vez constituido, se denomina como una Comunidad Energética Local.

Aportando 2 euros

Todos los vecinos que quieran beneficiarse de las ventajas de consumir energía limpia, más barata y generada en su entorno, pueden unirse a la comunidad de forma individual, libre e independiente, sin compromiso de permanencia.

El modelo promovido por CEL Management rompe con las barreras tradicionales de acceso a la energía renovable. Vecinos y vecinas podrán formar parte de la comunidad energética con una única aportación simbólica de 2 euros, participando en una estructura democrática bajo la fórmula cooperativa, donde las decisiones se toman en asamblea –una persona, un voto– y el beneficio colectivo y el bienestar del territorio priman absolutamente sobre el interés individual.

Las instalaciones previstas esperan ejecutarse durante este mismo año, apoyadas en la experiencia de CEL Management, entidad que ya cuenta con más de 50 instalaciones de comunidades energéticas ejecutadas en distintas provincias a nivel nacional.

Explican que, más allá del ahorro energético, «esta cooperativa de energía actúa como un motor de cohesión social, un pilar fundamental en la gestión de San Xoán de Río que le ha valido al municipio este mismo año el Premio de Bronce en los Galardones de las Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad».

Para la firma promotora de esta idea, «este proyecto representa mucho más que una instalación fotovoltaica. Supone un ejemplo real de democratización energética, empoderamiento ciudadano y colaboración con el medioambiente mediante el uso de fuentes renovables y sostenibles».

La puesta en marcha de esta comunidad energética ha sido posible gracias a la cooperación entre el Ayuntamiento de San Xoán de Río, vecinos, vecinas, empresas locales y profesionales especializados que han trabajado conjuntamente para superar las numerosas barreras burocráticas y administrativas que suelen dificultar este tipo de iniciativas en España.

Con este nuevo paso, San Xoán de Río consolida su posición como referente nacional de innovación rural, sostenibilidad y derechos sociales, demostrando que los pequeños municipios pueden liderar los grandes cambios del futuro desde la equidad y el cooperativismo.

Desde el Ayuntamiento animan a todos los vecinos y vecinas a informarse sobre el proyecto y participar en esta nueva etapa energética del municipio.

Noticias relacionadas

Este hito consolida una trayectoria impecable en la que el municipio se ha convertido en un auténtico laboratorio vivo. A través del proyecto Rural University Hub, y sumado a todos los proyectos de innovación social, tecnológica y territorial que se han venido desarrollando de forma continua en los últimos años, el Concello ha logrado tejer una estrategia sostenida en el tiempo que demuestra el enorme potencial del medio rural para liderar la transición hacia el futuro.