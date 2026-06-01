Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A bordo del «Pesca 1»Fusiones empresarialesDía de las Fuerzas Armadas VigoTraspaso AP-9Visita Papa GaliciaAscenso UD Ourense
instagramlinkedin

Un camión arde en la A-52 en A Gudiña tras un choque con otro que causó un herido

Se ha cortado el tráfico y habilitado un desvío por la N-525 entre los puntos kilométricos 129 y 119

El choque de dos camiones en la A-52 en A Gudiña deja un heridos y uno de los vehículos ardiendo

El choque de dos camiones en la A-52 en A Gudiña deja un heridos y uno de los vehículos ardiendo

Guardia Civil

R. V.

Dos camiones han chocado este martes en la autovía A-52, a la altura del kilómetro 124,8 en sentido Sanabria, en las inmediaciones de O Canizo (A Gudiña), en un accidente que ha dejado herido a uno de los conductores.

Se ha cortado la circulación y habilitado un desvío por la N-525 entre los puntos kilométricos 129 y 119. Además, según detalla la Guardia Civil, se han sacado en sentido contrario vehiculos que se habían quedado atrapados al cerrar la vía al tráfico.

El siniestro se produjo sobre las 10:30 horas al alcanzar un vehículo articulado a otro que se encontraba averiado. Fruto del siniestro, uno de los vehículos se incendió.

A-52 cortada en A Gudiña tras una colisión entre dos camiones que causó un herido.

A-52 cortada en A Gudiña tras una colisión entre dos camiones que causó un herido. / Guardia Civil

En el punto trabajan también efectivos del GES de A Gudiña, bomberos de Verín y de la Guardia Civil de Tráfico.

Además de ocuparse de la gestión de la circulación -el siniestro ha ocasionado retenciones-, los efectivos movilizados trabajan para garantizar la seguridad de la vía.

Noticias relacionadas

Las fuentes consultadas apuntan que la proximidad del camión incendiado a una zona forestal obliga también a estar vigilantes ante la posibilidad de que el fuego pueda extenderse y causar una mayor afectación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Antonio, el pulpeiro de Arcos que conquista México con su 'pulpo á feira': «Cocemos 2.500 quilos ao mes e no Mundial serán máis»
  2. Ourense, tierra de longevos, suma 271 centenarios, de los que 220 son mujeres
  3. Jóvenes y parados encuentran un nuevo futuro en la formación profesional de mecánica automotriz en Ourense
  4. Mientras Ourense se cuece al borde de los 40º, los bañistas buscan «refrescarse» en las termas: «Es que no tenemos calor, la gente está equivocada»
  5. Una fallecida y un herido muy grave en una colisión frontal en San Cristovo de Cea
  6. El mapa del alquiler vacacional en Galicia: de los 6.000 euros en Sanxenxo a las casas con piscina a mitad de precio en Ourense
  7. La UVigo gradúa la primera promoción del grado de Relaciones Internacionales, pionero en Galicia
  8. Carlos, Fran y Jaime, tres veinteañeros de Ourense que se convierten en curas

Un camión arde en la A-52 en A Gudiña tras un choque con otro que causó un herido

Un camión arde en la A-52 en A Gudiña tras un choque con otro que causó un herido

Allariz regresa ao século XIV coa procesión de Xan de Arzúa

Condenado por destrozar el coche de un hombre al que acusó de la muerte a tiros de sus perros en Valdeorras

Condenado por destrozar el coche de un hombre al que acusó de la muerte a tiros de sus perros en Valdeorras

La UD Ourense sube a Primera

«Fue horrible, sacamos a mi madre de 94 años y con alzhéimer al balcón para no tragar más humo»

«Fue horrible, sacamos a mi madre de 94 años y con alzhéimer al balcón para no tragar más humo»

El día del peligroso incendio de A Ponte solo había siete bomberos de turno: «Es inaceptable, hablamos de seguridad»

Alba y Cristina, farmacéuticas afectadas por el incendio del edificio okupado: «Esto se veía venir, se denunció muchas veces pero se miró hacia otro lado»

Carlos, Fran y Jaime, tres veinteañeros de Ourense que se convierten en curas

Tracking Pixel Contents