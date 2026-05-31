Juegos y gincanas para concienciar a los jóvenes sobre los peligros del vaper y el tabaco

Justo en el momento en el que años de campaña contra tabaco comenzaban a dar sus frutos entre los más jovenes —el porcentaje de fumadores diarios se redujo del 24,3% al 4% entre 14 y 18 años—, el vaper supone un nuevo peligro para los expertos en prevención. Su aspecto inofensivo, con sabores frutales y la sensación de que no contiene líquidos dañinos, hace de este nuevo invento la puerta de entrada perfecta al cigarrillo tradicional, y por ello son necesario nuevas dinámicas que prevengan de su uso.

¿Pero quién dijo que estas lecciones no se puedan aprender jugando? Eso mismo pensó la asociación xuvenil Amencer, que este sábado organizó la que ya es la 19ª edición de su Feira sen Fume, una actividad para rechazar de forma lúdica y motivadora el hábito del tabaco. La celebración de este año traía consigo la novedad de colaborar con la Asociación Española contra o Cancro, con la que se unió para crear en conjunto una gincana lúdica. Divididos en cuatro grupos con nombres como la «brigada antihumos», niños de entre 6 y 14 años superaron una serie de pruebas para aprender lo que es mejor para su salud.

Para empezar, los parques y jardines de Salesianos escondían en sus rincones distintos cigarillos, tanto tradicionales como electrónicos, que los participantes debían buscar para superar la prueba. De ahí a un juego de «Verdadero o falso», en el que decidiendo entre un aro rojo o verde al que saltar, debían adivinar si los vapers solo contenían vapor o si el tabaco ayuda a relajarse. Un juego de memoria por parejas en el que recordar dónde se encontraban buenos hábitos saludables, un pilla-pilla donde se debe perseguir la zona libre de humos o una patata caliente que debía parar de pasarse cuando se escuchaba algo dañino para la salud completaron el catálogo de la actividad concienciadora. Porque como bien recordaba los folletos que AECC puso a disposición, el único sabor que puede tener un vaper es el «sabor cáncer», el cigarrillo electrónico puede generar en una «relación tóxica que no sabías», y, versionando al grupo Aventura, lo que uno puede sentir por el tabaco «no es amor, es obsesión».