El día del peligroso incendio de A Ponte solo había siete bomberos de turno: «Es inaceptable, hablamos de seguridad»

La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Concello de denuncia «la situación dramática» del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento de Ourense. La central exige una reunión urgente con el jefe de servicio, la concejalía de Seguridad Ciudadana, la dirección de Recursos Humanos y el departamento de prevención de riesgos laborales. CCOO pone el grito en el cielo ante el hecho de que este sábado, el día de la exigente emergencia por el peligroso incendio en A Ponte, solo había siete bomberos de servicio para hacer frente a cualquier incidencia que pudiera surgir en el municipio.

Uno de los bomberos de servicio sufrió un percance leve en el fuego, fue atendido in situ y quiso seguir en el operativo para ayudar. «Es inaceptable que una ciudad como Ourense tenga que afrontar situaciones de emergencia con unas dotaciones tan reducidas», avisa el sindicato.

«Esta realidad contradice, frontalmente, los compromisos adquiridos en distintas mesas de trabajo y negociación, donde se trasladó a la representación sindical la garantía de contar con un mínimo de once efectivos por turno», dice CCOO. En el turno de este domingo había dos efectivos más que el sábado, 9 en total. «Hablamos de seguridad para los profesionales y para la ciudadanía, que tiene derecho a contar con unos servicios de emergencia dimensionados adecuadamente para responder con eficacia ante cualquier incidente», subraya CCOO.

«Resulta especialmente preocupante que esta situación se haya normalizado, hasta el punto de que los turnos con seis, siete u ocho bomberos sean cada vez más habituales. Cada jornada que transcurre con estas dotaciones mínimas supone asumir riesgos que no deberían recaer ni sobre los trabajadores, ni sobre los vecinos y vecinas de Ourense», recalca el sindicato, en un comunicado a los medios de comunicación.

Además, CCOO alude al retraso en el proceso administrativo para la incorporación de 14 nuevos profesionales al parque. «Aún no han comenzado ni la primera prueba selectiva», ilustra el sindicato.

A esta problemática se suma el «incumplimiento reiterado por parte del Concello en el abono de las horas extraordinarias realizadas por la plantilla. A día de hoy continúan existiendo cantidades pendientes correspondientes a los años 2024, 2025 y a las realizadas durante 2026, pese al compromiso adquirido de efectuar dichos pagos en un plazo máximo de 60 días», añade CCOO.

«La plantilla lleva demasiado tiempo soportando promesas incumplidas mientras la precariedad operativa se agrava», resumen desde el sindicato. Exigen una reunión en el Concello con todos los responsables implicados, «para conocer cuál es la planificación real del servicio, qué medidas se van a adoptar para garantizar unas dotaciones seguras y cuándo se va a poner fin a los incumplimientos que afectan a los trabajadores».