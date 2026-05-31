Condenado un ourensano por agredir a un vecino que le preguntó cuándo pensaba pagar la comunidad

Un ourensano de 45 años ha aceptado una condena de conformidad por un delito de lesiones, un hecho del que fue víctima un vecino. El perjudicado le preguntó cuándo pensaba pagar la comunidad, y la reacción del acusado fue violenta. La sentencia, dictada esta semana por la Sección Penal (plaza 1) del Tribunal de Instancia de Ourense, es el resultado de un acuerdo entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa. El pacto se consumó en el acto de audiencia preliminar, sin necesidad de llegar a juicio. El encausado, sin antecedentes, asume su responsabilidad penal y se conforma con una resolución, firme, que le impone el pago de una multa de 900 euros, así como la obligación de indemnizar a la víctima con 1.857,57 euros.

El letrado de la defensa manifestó su conformidad con la propuesta de pena rebajada por las acusaciones tras la negociación. En la audiencia preliminar, el acusado reconoció los hechos y dio el visto bueno al acuerdo. Acata la pena de multa y la responsabilidad civil, que debe satisfacer. La magistrada accede a que abone la sanción de manera fraccionada, en cuotas de 300 euros al mes. La sentencia es firme.

Queda probado que el 31 de enero de 2025, sobre las 19:00 horas, el acusado se encontró con su vecino en el edificio residencial en el que ambos viven en Ourense. El perjudicado preguntó al acusado cuándo pensaba pagar la cuota de la comunidad, y el agresor reaccionó abalanzándose sobre el otro hombre. Le dio una patada en el estómago, la víctima cayó al suelo y el acusado siguió con puñetazos en la cara.

El perjudicado sufrió una fractura multifragmentaria de los huesos propios de la nariz así como un traumatismo ocular izquierdo. Necesitó tratamiento médico. El proceso de curación tardó 31 días, según los informes sanitarios incorporados al procedimiento penal, que queda zanjado de manera definitiva con esta condena por conformidad.