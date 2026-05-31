Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Día Fuerzas Armadas VigoVigilancia de los mayores con IA«Caso Oresa»Instituto de NigránDerribo Ramón NietoPrisión ChioleiroFARO lanza «Vive Vigo»
instagramlinkedin

Delito de lesiones

Condenado un ourensano por agredir a un vecino que le preguntó cuándo pensaba pagar la comunidad

El acusado debe abonar una multa de 900 euros e indemnizar al perjudicado con casi 1.900 euros

Edificio judicial de Ourense.

Edificio judicial de Ourense. / IÑAKI OSORIO

Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

Un ourensano de 45 años ha aceptado una condena de conformidad por un delito de lesiones, un hecho del que fue víctima un vecino. El perjudicado le preguntó cuándo pensaba pagar la comunidad, y la reacción del acusado fue violenta. La sentencia, dictada esta semana por la Sección Penal (plaza 1) del Tribunal de Instancia de Ourense, es el resultado de un acuerdo entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa. El pacto se consumó en el acto de audiencia preliminar, sin necesidad de llegar a juicio. El encausado, sin antecedentes, asume su responsabilidad penal y se conforma con una resolución, firme, que le impone el pago de una multa de 900 euros, así como la obligación de indemnizar a la víctima con 1.857,57 euros.

El letrado de la defensa manifestó su conformidad con la propuesta de pena rebajada por las acusaciones tras la negociación. En la audiencia preliminar, el acusado reconoció los hechos y dio el visto bueno al acuerdo. Acata la pena de multa y la responsabilidad civil, que debe satisfacer. La magistrada accede a que abone la sanción de manera fraccionada, en cuotas de 300 euros al mes. La sentencia es firme.

Queda probado que el 31 de enero de 2025, sobre las 19:00 horas, el acusado se encontró con su vecino en el edificio residencial en el que ambos viven en Ourense. El perjudicado preguntó al acusado cuándo pensaba pagar la cuota de la comunidad, y el agresor reaccionó abalanzándose sobre el otro hombre. Le dio una patada en el estómago, la víctima cayó al suelo y el acusado siguió con puñetazos en la cara.

Noticias relacionadas y más

El perjudicado sufrió una fractura multifragmentaria de los huesos propios de la nariz así como un traumatismo ocular izquierdo. Necesitó tratamiento médico. El proceso de curación tardó 31 días, según los informes sanitarios incorporados al procedimiento penal, que queda zanjado de manera definitiva con esta condena por conformidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ourense, tierra de longevos, suma 271 centenarios, de los que 220 son mujeres
  2. Antonio, el pulpeiro de Arcos que conquista México con su 'pulpo á feira': «Cocemos 2.500 quilos ao mes e no Mundial serán máis»
  3. Récord, lujo y rugidos de motor: O Carballiño se entrega a los superdeportivos
  4. Jóvenes y parados encuentran un nuevo futuro en la formación profesional de mecánica automotriz en Ourense
  5. Mientras Ourense se cuece al borde de los 40º, los bañistas buscan «refrescarse» en las termas: «Es que no tenemos calor, la gente está equivocada»
  6. Una fallecida y un herido muy grave en una colisión frontal en San Cristovo de Cea
  7. El mapa del alquiler vacacional en Galicia: de los 6.000 euros en Sanxenxo a las casas con piscina a mitad de precio en Ourense
  8. Homenaje a 14 trabajadores de la Diputación de Ourense que se jubilan: suman 504 años de servicio

Carlos, Fran y Jaime, tres veinteañeros de Ourense que se convierten en curas

Condenado un ourensano por agredir a un vecino que le preguntó cuándo pensaba pagar la comunidad

The Rapants: "Seguimos retando a Jácome a esa carreira en monopatín"

The Rapants: "Seguimos retando a Jácome a esa carreira en monopatín"

Juegos y gincanas para concienciar a los jóvenes sobre los peligros del vaper y el tabaco

Juegos y gincanas para concienciar a los jóvenes sobre los peligros del vaper y el tabaco

Ourense acoge el Paripé Tardeo, una macrofiesta que simula el ambiente andaluz

Ourense acoge el Paripé Tardeo, una macrofiesta que simula el ambiente andaluz

Pazos de Arenteiro se levanta en armas con la fiesta histórica «A Batalla»

Un incendio destruye un edificio okupado en Ourense y los bomberos rescatan a vecinos del bloque contiguo: cinco heridos leves

Un incendio destruye un edificio okupado en Ourense y los bomberos rescatan a vecinos del bloque contiguo: cinco heridos leves

Tenían prohibido acercarse y los pillaron haciendo juntos el Camino de Santiago

Tracking Pixel Contents