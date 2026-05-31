Afectadas por el incendio del edificio okupado de Ourense: «Fue horrible, sacamos a mi madre de 94 años y con alzhéimer al balcón para no tragar más humo»

El virulento incendio que arrasó un inmueble okupado este sábado, en el corazón del barrio ourensano de A Ponte, prolonga los efectos para los perjudicados. Los vecinos del edificio residencial de al lado, en el número 3 de Vicente Risco, cuyo portal es compartido con el bloque que ardió, el número 1, han recogido las pertenencias básicas, acompañados por los bomberos y con medidas de seguridad: casco y mascarilla. No podrán volver a sus casas al menos durante 15 días, dijo este domingo Rosa Lorenzo, una de las afectadas. Desde el servicio de bomberos no dan plazos, por cautela.

El motivo de la situación temporal de inhabitabilidad del edificio contiguo —resultó afectado por humo pero ha quedado a salvo del fuego— es que el sábado, horas después de la emergencia, se derrumbó parte del forjado sobre el portal. Por suerte, ocurrió después de que una de las vecinas accediese con los bomberos a por enseres básicos. Será necesaria una obra urgente en el portal para consolidar el forjado.

«Hace falta un proyecto de restauración del espacio común que garantice las condiciones de seguridad del acceso al edificio. Hay un tramo en la entrada inestable», explica César Pichel, jefe del servicio de bomberos. Cuando se ejecute esa obra y se restablezcan los suministros de luz y agua, los afectados que fueron desalojados podrán retomar la normalidad. Desde primera hora de este domingo los técnicos inspeccionaron el lugar. Los bomberos acudieron para dar apoyo a la entrada de esos profesionales y a la recogida rápida de efectos por parte de los desalojados. Mientras no se ejecuten los trabajos de reparación en el acceso, un punto comprometido, los moradores deben buscar alternativa.

Técnicos y el concejal de Urbanismo —que es, además, afectado—, en el portal que habrá que reformar. / IÑAKI OSORIO

A Rosa, a su madre de 94 años y a la empleada doméstica que estaba con ellas en el domicilio cuando tuvo lugar la emergencia las trasladaron en ambulancia por síntomas de inhalación de humo. La nonagenaria, con movilidad reducidad y deterioro cognitivo, permanece hospitalizada tras una experiencia tensa. Estuvieron en peligro. Ellas tres y el hermano de Rosa, moradores del tercer y segundo piso, respectivamente, fueron rescatados por los bomberos.

«Fue horrible, yo tengo a mi madre con alzhéimer y mi hermano estaba en la ducha. Tuvimos suerte de que mi cuñada salía al supermercado y vio todo», describe la hija. Los avisos al 112 y a los bomberos activaron el operativo de emergencias. «Entre la chica y yo sacamos a mi madre al balcón, la colocamos en el suelo sobre una manta, la tapé con otra y así no tragamos más humo que el del principio», describe Rosa.

A Rosa y la trabajadora les dieron el alta el sábado a primera hora de la tarde, tras recibir nebulización con oxígeno. Además, les hicieron pruebas para comprobar el nivel de CO2 en su organismo. «Mi madre evoluciona bastante bien», transmite la propietaria. Su alternativa, hasta poder regresar al número 3 de Vicente Risco, será pasar estos días en una casa en O Carballiño. Según Rosa, su hermano y cuñada han tenido que ir a un hotel.

El peso acumulado por el colapso interior del edificio calcinado hizo que cediese el forjado entre el primer piso y el bajo del inmueble, en el que operaba una clínica dental que no podrá volver a abrir debido el estado ruinoso del bloque. Este domingo una de la tareas consistía en retirar de forma segura parte del escombro del local, que salió a la vía pública. Después se tapiarán los huecos. Según explica Pichel, los bomberos de Ourense van a plantear como medidas urgentes la demolición interior del inmueble y propondrán al servicio de Urbanismo la declaración de la ruina técnica.

Las dos fachadas del bloque calcinado, en la confluencia de Vicente Risco y la Avenida das Caldas, no presentan a priori deformaciones. Con todo, por prevención, el propósito es apuntalar las paredes exteriores de este inmueble, que tiene protección patrimonial, por su datación del siglo XX. Los bomberos también han encargado vallas de altura para proteger la acera y evitar incidentes de seguridad.

Operarios de una empresa fueron movilizados para retirar los escombros. Tras estas decisiones estructurales, el operativo de extinción sigue para rematar los rescoldos y los puntos calientes que siguen humeando en el edificio ruinoso. Para saber dónde atacar, los bomberos desplegaron el dron con cámara térmica. Es habitual en este tipo de sucesos que el periodo de enfriamiento dure dos o tres días.

Derrumbe del forjado del primer piso sobre la clínica dental. Operarios retirarán los escombros. / IÑAKI OSORIO

Cuando terminen estas tareas previas y se dé por resuelta la emergencia será el turno de la investigación sobre la posible intenacionalidad del incendio, como sospechan los vecinos. El sábado, poco tiempo después, agentes de la Policía Judicial recabaron las primeras declaraciones a pie de calle. El estado de okupación del edificio y su uso presuntamente para actividades vinculadas a las drogas eran sabidos y denunciados en el barrio.

El acceso ilegal se producía por la parte trasera, junto al parque infantil de la Alameda de A Ponte. Se sospecha que el fuego comenzó en el primer piso, porque por ahí salieron a la calle las primeras llamaradas, pero es una hipótesis por determinar.

La Policía Científica aún no ha podido inspeccionar el inmueble. Su informe es clave para determinar las causas, cuántos puntos de inicio hubo y para localizar algún indicio. A los bomberos les llama la atención el comportamiento especialmente virulento de las llamas, que se expandieron por el bloque enseguida y sembraron el pánico en el vecindario.