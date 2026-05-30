Pazos de Arenteiro se levanta en armas con la fiesta histórica «A Batalla»

Pazos de Arenteiro volvió ayer a rememorar el enfrentamiento histórico ocurrido el 2 de marzo de 1809 entre 300 gallegos liderados por el capitán Cachamuíña y más de 1.000 soldados del ejército napoleónico francés. Como cada año, un centenar de vecinos se transforman en actores para escenificar esta batalla que tuvo lugar en un núcleo del municipio de Boborás que en 1972 fue declarado Monumento Histórico Artístico y que presume de tener siete pazos y grandes casonas. Este año se adelantó el evento a mayo, para evitar las altas temperaturas del verano y para no coincidir con otras fiestas, pero con este estío adelantado a mayo «por la tarde sudamos la gota gorda». Con todo, «hubo más afluencia que otros años», apunta la alcaldesa, Patricia Torres.

Las mujeres también tuvieron protagonismo en las escenifiaciones. | CEDIDA

Teatro y representaciones históricas, música en directo, feria de artesanía, muestra de oficios tradicionales, espacios gastronómicos, y actividades infantiles llenaron la programación festiva de la jornada del sábado con la fiesta histórica «1809. A Batalla», que permite a los visitantes vivir en primera persona una parte de la historia de Galicia, reviviendo la resistencia de los vecinos de Pazos frente a las tropas napoleónicas.

A la vez, disfrutan de la riqueza patrimonial y cultural de este pueblo. Precisamente, una de las actividades consiste en una visita guiada dirigida por el arqueólogo e historiador Jorge Lamas, quien señala que cada vez hay más personas que se apuntan al recorrido. Esta vez alrededor de medio centenar a los que les habló de la singularidad de esta localidad, la única del rural declarada Monumento Histórico Artístico, y que cuenta con enclaves como la iglesia románica de San Salvador, pazos, casonas y puentes medievales. Comenta que quienes se apuntan a la actividad «piensan que es simplemente una aldea, y no es una aldea normal, de hecho salen impresionados». Lamas dice que estas visitas guiadas son «un éxito rotundo».

Tras una frenética batalla a las 20.30 horas en la que unos 300 campesinos liderados por el capitán Cachamuíña se enfrentaron a mil soldados del ejército de Napoleón, llegará la clausura a las 22.00 con el concierto del grupo Feitizo de Pau, además de reponer fuerzas con una cena en la carpa habilitada en el campamento francés.