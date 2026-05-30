«¿Qué haces en este país?, ¿por qué no te largas?», los desprecios racistas que sufrió un médico colombiano por parte de una paciente

«Con la persecución penal de los delitos de odio defendemos la protección de la igualdad y de la dignidad de las víctimas», proclama la Fiscalía, que cuenta con una sección especializada en esta tarea. Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, los hechos más habituales son, de forma mayoritaria, el racismo y la xenofobia, seguidos de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Entre los casos más recientes de delito de odio se encuentra un suceso de Ourense de 2025, que llevará a juicio a una mujer acusada de insultar en términos xenófobos a un médico colombiano que la atendió en el centro de salud de Xinzo. La Fiscalía formula acusación.

Los hechos ocurrieron la tarde del 3 de septiembre de 2025. La encausada acudió al centro de salud de Xinzo y fue atendida por un médico natural de Colombia. A la paciente no le pareció bien el tratamiento que el facultativo le pautó. Mostró su desacuerdo y se comportó «con clara animadversión y desprecio hacia el origen nacional» del sanitario, según expresa el ministerio público en su escrito, registrado este mes.

Presuntamente, la paciente se dirigió al médico en estos términos: «¿Qué haces en este país?, ¿por qué no te largas? Los médicos de afuera siempre hacen lo mismo. Soy racista pero soy funcionaria y sé hasta dónde puedo llegar», detalla la Fiscalía.

En el centro se personó la Policía Local tras recibir un aviso. Mientras los agentes se entrevistaban con el médico, la encausada se acercó y, presuntamente, les dijo: «¿Por qué hablan con él? ¿Se puede llamar persona a esto?»

«Menoscabó» la dignidad

Las expresiones de la acusada hacia el médico, su tono «elevado y despectivo», así como la exposición pública a la que sometió al perjudicado —a gritos en un centro de trabajo, ante la presencia de otros sanitarios— causaron «una grave humillación», afirma la fiscal delegada en Ourense contra los delitos de odio y discriminación. Este comportamiento de la paciente «menoscabó la dignidad» del doctor, que sufrió un trastorno depresivo ansioso.

La Fiscalía califica los hechos como un delito cometido contra los derechos fundamentales y libertades públicas, en la modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, en concurso de normas con un delito contra la integridad moral. En el caso de que los magistrados de la Audiencia Provincial de Ourense —donde se juzgará este caso— no aprecien la primera infracción, la Fiscalía solicita la agravante de discriminación en el delito contra la integridad.

Petición de condena

La fiscal considera que procede imponer a esta acusada 15 meses de prisión, una multa de 3.000 euros, cinco años de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, así como la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de este médico o comunicarse con él durante tres años. Además, el ministerio público quiere que la encausada sea condenada a pagar al perjudicado 1.000 euros, «en concepto de daños morales inherentes a la naturaleza de los hechos».

Con el objetivo de garantizar la disponibilidad de esa suma, el ministerio público pide la apertura de una pieza de responsabilidad civil y que se requiera a la acusada al pago de una fianza, «a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias en que pudiera incurrir».

Este caso tiene un cariz de xenofobia y racismo que agrava aún más la situación que padecen algunos profesionales sanitarios en su puesto de trabajo, donde son garantes y soportes clave del sistema público de cuidado de la salud. El año pasado se comunicaron en la provincia de Ourense 11 agresiones a médicos, la mitad de las 22 contabilizadas en Galicia, 879 en toda España, el dato más alto desde que hay registros de la Organización Médica Colegial. Las entidades profesionales avisan de que los casos reales son muchos más y animan a los perjudicados a denunciar cada acto.

Este caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Ourense. / Brevebretema

Otros casos

Este no es el primer acto de discriminación que llega a juicio penal en Ourense en los últimos años. En mayo de 2024, un hombre admitió ante la Audiencia Provincial haber humillado durante meses en la vía pública a un vecino de su calle, con constantes insultos homófobos, como «perra» o «maricona».

Durante más de año y medio lo sometió a esos desprecios, que minaron la salud mental de la víctima. El autor se conformó con 6 meses de prisión, tres años de alejamiento, multa y el pago de 6.000 euros de indemnización. Fue la primera sentencia condenatoria en Ourense por un delito de odio.

En cambio, también en 2024, la Audiencia y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia —en las fases de juicio y apelación, respectivamente—, resolvieron con absolución el incidente de un varón que le dijo a otro «quieres acabar ya, maricona de mierda», mientras esperaba en la cola de la caja para pagar en un supermercado de Lobios, en 2022.

La Audiencia de Ourense exculpó a este acusado de un delito de odio, al entender que, si bien la forma era «moralmente reprobable», no se podía acreditar que actuase por un motivo de discriminación hacia el perjudicado y el colectivo de homosexuales. El TSXG compartió que el encausado «profirió una expresión inadmisible personal y socialmente, algo lamentable, pero que, en razón a que no expresa un contenido de odio, no configura el delito».

Desde la Fiscalía General del Estado subrayan que la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación «ofrece una respuesta especializada frente a infracciones penales motivadas por la intolerancia, discriminación o rechazo a las personas por el hecho de ser diferentes». Actúa para defender principios constitucionales de igualdad, no discriminación y de dignidad de las personas, frente a actos «que socavan nuestro modelo de convivencia plural y los valores del Estado social y democrático de Derecho».