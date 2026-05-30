Ourense acoge el Paripé Tardeo, una macrofiesta que simula el ambiente andaluz

Dice la RAE que la palabra "paripé", proveniente del caló, sirve para definir un fingimiento, una simulación o algo hipócrita. Unas cualidades a las que, de normal, ninguna marca se quiere asociar, pero que desde el 2019 ponen nombre a una serie de macrofiestas que se celebran por toda España, y que este sábado aterrizó en Ourense por primera vez para, precisamente, simular en la ciudad de As Burgas el ambiente más "auténtico" de las veladas andaluces. Se trata del conocido como Paripé Tardeo, que en el Campo da Feira prometió traer la fiesta "con más arte" entre rumba en directo, sevillanas y reggaeton.

Un evento del que precisamente no se crearon pocas expectativas en las redes sociales de los organizadores, responsables de crear una Feria de Abril en Barcelona o el "mayor tardeo de la historia" en su momento. Con una importante inversión en anuncios por vídeos de Instagram, y al más puro estilo Ocean's Eleven, los creadores del Paripé se plantaban en la ciudad termal con la misión de "traer toda nuestra gracia, arte y cachondeo" a una urbe en la que claramente hay falta de fiesta. Tras, cito textualmente, "fichar al alcalde" como primera parada —que compartió por primera vez el Tardeo minutos después de anunciarse su imputación por prevaricación, y prestó la colaboración del concello para la fiesta—, el siguiente paso era "que nos conozca Ourense", para lo que pusieron a dos bailaoras en las escalinatas de Santa María Nai ante la atentísima mirada de los turistas que por allí seguían a una guía sobre la ciudad. Encontrar a vecinos pasar sin cara de extrañeza o con el ceño fruncido, al menos en el vídeo, ya era más difícil, pero nada iba a impedir al comité Paripé darle a Ourense y lo que necesitaba. Aunque fuera por una tarde, el pulpo y el churrasco que normalmente dan aroma en el Campo da Feira se cambiaba por un rebujito y algo de zapateo "y muchísimo PARIPÉ", según anunciaban. Quedaba por descubrir qué querían decir con este vocablo de origen gitano.

Fiesta, sevillanas y reggaeton en As Burgas

Llegado el día, el despliegue que presentaron en As Burgas dejaba claro que, por lo menos en cuanto a infraestructura, el paripé no era ofrecer menos de lo que prometían. El imponente escenario de A Gramola DJ se abrazaba con varias 'foodtrucks' y barras de bebida, y para acceder a ellas había que pasar por un gran portal hinchable, de esos que en pleno verano acumulan más grados de temperatura que un cuásar cósmico, a modo de bienvenida. Eso sí, al menos en las primeras horas, la principal similitud que encontraban los asistentes con Andalucía era el calor abrasador que baña As Burgas estos días, y que hacía buscar nada más entrar la única rendija de sombra que se posaba en todo el recinto. De hecho, muchos se preguntaban por qué no se había colocado el escenario donde se sitúan las mesas comedor de la feira, y se había elegido en su lugar la zona de aparcamiento.

Pero con más o menos calor, lo que se les había prometido a los ourensanos era fiesta y música, y no tardó en llegar. Desde primera hora, el DJ contratado empezó a pinchar lo anunciado, una mezcla de temas con el folclore andaluz por bandera... con los mayores 'hits' de la música urbana y de discoteca. Puede que al principio cueste comprender qué relación guarda el arte del Mediterráneo que perpetró Camarón con "Reggaeton Lento", pero si el Paripé ha rodado por toda España durante siete años, por algo será. De hecho, no costaba encontrar a quienes estaban pasándoselo en grande, como Elena, que este año se ha anotado con unas amigas a clases de baile flamenco, y no podía perder la ocasión de venir vestida con su nuevo traje de gitana.

Tuvo su oportunidad en el concurso de sevillanas que se celebró a partir de las 18 horas, donde las amigas y futuras bailaoras demostró lo aprendido bajo el son de cantaores de renombre como Omar Montes. Salvo algún deje de muiñeira a la hora de mover los brazos, poco hacía distinguir al grupo de aprendices de un tablao en Triana, pero no se podía decir lo mismo de sus competidores: en una danza donde la técnica gira alrededor de coger, morder y tirar la manzana del árbol, el resto de ourensanos demostraban que aquí se es más de castaños, y sus movimientos se parecían más bien al de recoger el erizo del suelo con cuidado de que no te pique. Otra buena parte de los asistentes prefirió quedarse bajo la sombra.

Más de 2.000 personas en el Campo da Feira

Con el paso de las horas, el sol fue dando tregua, y entre más música y más bebida, el recinto llegó a acumular hasta más de de 2.000 personas que se acercaron a ver qué era esto del Paripé. Y es que si algo no se le puede quitar a los organizadores es el hecho de traer un evento que no se había visto hasta el momento en As Burgas. Quién sabe si se ha montado la base suficiente para volver el año que viene, o incluso hacerlo una costumbre, pues siempre se dice que la tradición nace, crea y se reinventa. ¿Si los vecinos de A Ponte pudieron idear hace 23 años el Entroido más gamberro de Ourense inventándose la historia de Frai Canedo —una santidad que destacaba por su gran humildad y su gran miembro viril—, que impide al Paripé convertirse en una fiesta de referencia a la altura? ¡A rañal!..., quiero, decir, ¡y Olé!