Un incendio destruye un edificio okupado en la Avenida de As Caldas de Ourense: cinco personas heridas leves

Un inmueble en la confluencia de la Avenida de As Caldas y la calle Vicente Risco, en el corazón del barrio ourensano de A Ponte, ha quedado destrozado tras un incendio que ha provocado una gran columna de humo visible desde toda la ciudad. El edificio tenía problemas de okupas. Un amplio operativo con bomberos, Policía Local, Policía Nacional y 061 ha intervenido en esta emergencia. Cinco personas resultaron heridas leves, incluido un bombero. Tres afectados fueron evacuados por precaución, incluida una mujer de 95 años con movilidad reducida.

Las llamas alcanzaron elementos medianeros del inmueble colindante, cuyos moradores fueron evacuados tras declararse el fuego, este sábado antes de las 11:00 de la mañana. Grandes llamaradas salían por el primer piso y sembraron el pánico. Estallidos por la afectación de las instalaciones de luz agravaban la preocupación de los vecinos y testigos. Los bomberos, cuyo parque está a escasos minutos, acudieron raudos y realizaron rescates de cuatro vecinos del bloque contiguo, para ponerlos a salvo. Estaban en peligro real. Algunas buscaron cobijo en balcones.

El 061 acudió con una ambulancia medicalizada y otra asistencial. Numerosos ciudadanos presenciaron los hechos en las calles adyacentes, acordonadas por razones de seguridad. El inmueble calcinado, con una actividad en el bajo de una franquicia de clínica dental, no tenía actividad residencial legal en las plantas superiores. Pero sí había personas okupas desde hace al menos dos años. La presidenta vecinal del barrio alertó de la situación varias veces. Los residentes sufrían la presencia e ir y venir, noche y día. Este incendio es el segundo hecho similar en Ourense, tras el que arrasó hace dos semanas la Casa de Baños. Investigadores de la Policía del turno de incidencias del fin de semana comenzaron a recabar pistas y a recoger declaraciones. En los próximos pasos de la fase de pesquisas participará también la Científica.

El riesgo de caída de elementos de la fachada a la calle está bajo estudio. Un aparejador se desplazará a la zona para determinar si es necesario mantener los accesos cortados y vallar el entorno para evitar incidentes.

«Yo denuncié varias veces esta situación. Llegaron a tapiar pero volvieron a romper. Estamos viviendo una época muy mala, en una sociedad descontrolada», lamenta Olga Giráldez, presidenta vecinal del barrio de A Ponte. El inmueble arrasado por las llamas este sábado llevaba más de dos años en situación de okupación. «He hecho quejas, pero poco importa que tapien si al día siguiente rompen y vuelven a meterse. Lo puse en conocimiento de la autoridad», indica.

«Yo me enteré del incendio porque estaba en la ducha y se fue la luz», relata un vecino del edificio colindante. Vio humo, escuchó explosiones y fue desalojado. El señor es uno de los afectados leves por inhalación de humo. Su madre es la vecina con movilidad reducida que fue trasladada en una ambulancia al hospital de Ourense, como medida de prevención.

La situación se volvió alarmante ante las grandes llamaradas que salían del edificio y una columna de humo que inundó las inmediaciones, visible desde toda la ciudad. Con la rápida combustión, favorecida por la estructura de madera del interior del inmueble, así como por los objetos acumulados dentro, se produjeron colapsos de elementos interiores. Numerosas partículas de ceniza se propagaron por las inmediaciones.

Ignacio de Rafael es cabo en el servicio de extinción de incendios del Concello de Ourense. Cuando los profesionales llegaron al lugar del suceso, «nos encontramos con un incendio totalmente desarrollado, roto por las fachadas de las Caldas y Vicente Risco», describe este bombero. El inmueble estaba totalmente en llamas. El mismo portal da servicio a los números 1 y 3 de Vicente Risco. «Tuvimos que hacer cuatro rescates; uno a través del interior y tres a través de la fachada, en primer momento con la escalera», indica de Rafael.

La estructura de la construcción se vino abajo. Los bomberos intervinieron tanto desde el interior como desde el exterior del edificio. Cuando llegaron más compañeros en labores de refuerzo, la estrategia de extinción se complementó con un ataque con agua desde el parque de la alameda de A Ponte, la parte trasera del edificio, donde según vecinos y fuentes policiales accedían las personas okupas y quienes merodeaban el lugar para actividades ligadas presuntamente a las drogas.

«Toda la estructura era de madera y estaba totalmente en llamas, algo particularme curioso», observa el cabo. «No es muy normal encontrarnos con este tipo de incendio tan virulento. No tenemos indicios pero era especialmente virulento», constata de Rafael. «Nosotros estamos a escaso minuto del lugar y las primeras llamadas ya indicaban que el fuego estaba desarrollado, por lo tanto...», expresaba el profesional a pie de suceso.

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La emergencia dejó el edificio colindante sin suministro eléctrico, que compartía la acometida de servicio con el okupado. La escalera de acceso al portal, reformada con hormigón, está intacta. El inmueble donde se declaró el incendio ha quedado arrasado en el interior, a falta de una valoración del estado del bajo, donde tiene actividad una clínica de odontología. Profesionales del servicio de bomberos utilizaron una cámara térmica para buscar puntos calientes, medir gases y evaluar el estado del número 3, el edificio contiguo al del suceso.