Aquí hay relevo: La Plaza de Abastos de As Burgas incorpora a tres nuevos placeros

Este fin de semana, la Plaza de Abastos de As Burgas celebra una nueva edición de la campaña «Quero o teu mercado» con música, regalos y una degustación gratuita de tapas de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Gallega. Una fiesta que se vive con el ánimo más alto que nunca gracias a la llegada de tres nuevos placeros.

Pese a las trabas para rematar la adaptación del edificio civil y el consecuente retraso para volver al mismo —tras más de siete años en las instalaciones provisionales de la Alameda—, se han incorporado dos nuevos profesionales al mercado: la firma Mariscar, en la modalidad de mariscos frescos, y Manxar, en el sector de la carnicería. Además, en breve se sumará otra vendedora a los puestos de rianxo para comercializar sus productos hortícolas de proximidad, especializada en el cultivo de arándanos.

Homenaje a los jóvenes placeros

Por todo ello, esta campaña de 2026 de «Quero o teu mercado» —desarrollada entre ayer y hoy— rinde un homenaje especial a los vendedores, con un enfoque prioritario en los jóvenes profesionales que garantizan la continuidad del comercio tradicional. Cabe destacar que esta iniciativa se celebra a nivel mundial en 4.000 mercados de 19 países.

En este contexto, la Plaza de Abastos de Ourense ha sumado en los últimos meses a estos dos nuevos vendedores, al tiempo que avanza en la dinamización de su zona de rianxo con la próxima llegada de productoras locales. El evento está promovido por la Xunta de Galicia —a través de la Consellería de Comercio—, la Deputación de Ourense y la IGP Ternera Gallega, que ha estado presente con su stand y fogones en directo repartiendo hasta 1.000 tapas de este exquisito producto.

El puesto de degustación gratuita de tapas de Ternera Gallega / Brevebretema

Un puesto que vende solo marisco vivo... y gallego

Entre los nuevos placeros destaca el proyecto liderado por Xurxo Fernández bajo la firma Mariscar, un puesto especializado que llega de la mano de Mariscos Carballiño.

Este proyecto supone el salto de la empresa desde la distribución al por mayor y el canal Horeca hacia la venta al por menor.

El puesto destaca «porque tenemos una oferta muy definida y alejada del pescado genérico, centrada en exclusiva en el marisco vivo de calidad procedente de las lonjas gallegas, así como en piezas salvajes de temporada», indica Fernández. Entre sus especialidades sobresalen la lamprea y, muy especialmente, la anguila, disponible en todos los tamaños y comercializada tanto viva como limpia y lista para cocinar.

El principal objetivo de la gerencia es la «fidelización de un cliente que priorice la máxima frescura por encima del precio». Además, añaden: «Asumimos las mermas de cualquier producto que no esté vivo y rechazamos competir con las grandes superficies».

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El traslado de Manxar

El otro puesto que ya está abierto y que representa una garantía de relevo en el mercado es la carnicería de la firma Manxar. «Nuestra peculiaridad es la calidad, porque criamos en Dozón, y la venta directa, lo que nos permite tener los mejores precios», indica José Antonio, otro de los profesionales que ha insuflado oxígeno a este mercado provisional. Con puestos en O Carballiño y Ourense, la firma ha cerrado su negocio en la calle Pena Trevinca para dar una nueva vida a la plaza de abastos ourensana.