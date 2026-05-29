La UVigo gradúa la primera promoción del grado de Relaciones Internacionales, pionero en Galicia

En 2022, la UVigo comenzaba el curso académico con la novedad del grado de Relaciones Internacionales, la primera oferta de dicha carrera en toda Galicia. De modalidad universitaria con la UDC y teniendo como decana a una eminencia del derecho internacional marítimo retornada desde Suecia, alrededor de 50 estudiantes —divididos entre los campus de Ourense y Ferrol— se aventuraron como pioneros buscando un enfoque global para su futuro. Este viernes, una parte de los que hicieron su recorrido por la ciudad de As Burgas celebraron que terminan un ciclo, pero sobre todo, que abren la puerta de lo que será su camino al mundo: el edificio Politécnico celebró este 29 de mayo la graduación de la primera promoción de la carrera.

Las emociones se mezclaban en la puerta de la facultad entre los 33 alumnos y alumnas que ponían el broche de oro a su etapa universitaria. La mayoría de ellos han pasado los cuatro años de estudios afincados en la ciudad de As Burgas, mientras que otros han llegado desde Ferrol a mitad del camino para cursar la mención de Xestión de Proxectos e Negocios Internacionais, que solo se imparte aquí. Uno de ellos fue Mario Bregal, originario de Las Palmas aunque residente en la ciudad coruñesa que se mostraba "muy contento de ser parte de la primera promoción, tener un gran profesorado y ser una de las mejores promociones, porque entramos con una de las notas más altas de nuestra selectividad". De hecho, en 2022 el corte de puso en 10,02, y actualmente ha subido hasta 11,45. Bregal entró en la carrera por su interés por la economía y las finanzas internacionales, y vio en el plan de estudios del grado (el cual recomienda revisar con detalle a los alumnos de la PAU este año) una oportunidad de "tocar un campo muy amplio de palos" que no se encontraba en ningún otro lado.

A pesar de su acortada matrícula, es muy fácil encontrar entre los graduados a mucho alumno no ourensano, pues al contrario de lo que suele suceder, esta carrera llama a estudiantes de la costa para estudiar en la ciudad termal. Es el caso de Andrea Márquez y Cristina Baqueiro, que llegaron desde Vigo para pasar su etapa universitaria en el campus de As Lagoas. Al igual que a Bregal, de la carrera les llamó la atención su carácter multidisciplinar, y en el caso de Baqueiro, ya tenía fichada la titulación en formato máster antes incluso de su etapa en bachillerato, por lo que poder cursarla en grado y en universidad pública cuando acabó la selectividad fue "una oportunidad de la que estoy agradecida".

Pioneros con algunos contratiempos

Los tres coinciden en que se han encontrado lo que esperaban al entrar en la carrera, pero el hecho de ser pioneros ha conllevado también ser el "conejillo de indias" en algunas ocasiones. Principalmente al combinar las clases con Ferrol: los primeros dos años, las materias y los profesores son comunes, por lo que al inicio de la facultad las clases en las que el docente impartía en la facultad contraria se seguía de forma telemática, con los inconvenientes que ello conlleva: "Al principio sobre todo había problemas tecnológicos, pero acabaron por quitarlo y el transcurso fue normal", explica Márquez. Aunque ninguno se esperaba ser "la rata de laboratorio de una carrera", como dice Baqueiro, entienden que eran los gajes de poner en marcha una facultad desde cero, y guardan esos recuerdos de desajuste como anécdotas divertidas en un profundo proceso de aprendizaje. No es para menos: en una carrera en la que se trata desde la historia a la economía, pasando por la política o los idiomas, y el alumnado entra con una alta motivación, los resultados son excepcionales, y se verán reflejados en el futuro en un mercado laboral amplísimo, que ya abarca mucho más allá de las embajadas.

Al hecho de ser los avanzadillos hay que sumarle que estudiaron Relaciones Internacionales en una época en la que los casos prácticos están a la orden del día: iniciaron la carrera tras el estallido de la Guerra de Ucrania y la cierran con el conflicto de Irán, sumados a los de Venezuela y Palestina en el entretiempo. Concuerdan en que, más allá de las desgracias, esto les ha ayudado a ver la importancia de la carrera, y sobre todo, saber el por qué y el transfondo de lo que veían en las noticias: "Aprendes cómo en los distintos mercados se puede tristemente aprovechar el conflicto", afirma Baqueiro.

A China, Dubai o Ecuador

Preguntados sobre cuál será el siguiente paso a dar, las ideas sobre su carrera son bastante diversas, pero tienen el factor común de mirar al mundo como único horizonte. Mario lo tiene claro: ya está mirando las posibilidades para irse a trabajar a Dubai con su amigo y compañero Jesús. "Queremos entrar en alguna consultoría o banco, ganar experiencia y, en un futuro, optar a un máster", explica. Sorprendentemente, no va a ser la primera vez que cambie de continente en busca de oportunidades, pues este mismo dúo ya se ganó durante la carrera una bolsa de prácticas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, para aprender sobre finanzas en su sede de Quito (Ecuador).

Los kilómetros de distancia no son muy distantes a los que quiere recorrer Andrea, pues baraja hacer un máster en China, "y a partir de ahí lo que venga, pero que esté relacionado con la diplomacia o la política", comenta. Cristina por su parte ya ha encontrado su oportunidad, pues está haciendo prácticas en una empresa de automoción americana, en la que seguirá lo máximo posible mientras valora sus opciones de posgrado.

Como mensaje final a la nueva promoción que entre por la facultad este 2026, Bregal comenta que lo importante es "que se muevan y que aprovechen los contactos. Si te esfuerzas y te comprometes el grado te lo devuelve y te salen muchas oportunidades", explica el canario. Márquez también coincide en que es necesario "entrar con ganas" y añade que tener "una capacidad analítica importante" y una "visión global" sobre las materias ayuda a tener éxito en la carrera. Baqueiro, por su parte, aboga por coger experiencia laboral lo más pronto posible: "Empezar en las prácticas cuanto antes, aunque piensen que es mucha carga de trabajo, en los primeros años de carrera hay tiempo de sobra, y cuanto antes lo hagas antes vas a tener más claro que quieres hacer al acabar", concluye.