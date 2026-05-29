Ponte Vella celebra la gran fiesta de su 25 aniversario, con música, regalos y un homenaje a los que fundaron el primer gran centro comercial de Ourense

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El Centro Comercial Ponte Vella celebró este viernes 29 de mayo, su 25.º aniversario con música, regalos y un tributo: el homenaje que recibieron sus promotores, empresarios y comerciantes, quienes pusieron tres millones cada uno e iniciaron un centro que corona la orilla izquierda del Miño. Es el referente de que «la unión siempre hace la fuerza», la frase preferida de su actual presidente, Jorge Bermello, principal impulsor de un centro comercial que fue el primero en su día, y sigue siendo el único.

Él fue uno de los principales homenajeados ayer durante la inauguración de una placa en una plaza interior de Ponte Vella que lleva su nombre. Bermello, que era entonces presidente de la Cámara de Comercio (ahora extinta), organismo desde el que impulsó la idea, recuerda que tuvo que enfrentarse a muchas reticencias. Su propuesta, apoyada por los fundadores, buscaba un centro no en las afueras —tendencia de la época— «sino en el centro de la ciudad, para que no perjudicase al resto del comercio».

El parque infantil inaugurado ayer en el interior de Ponte Vella / Brevebretema

La emotiva celebración, como es propio de un centro que forma parte ya del devenir de la ciudad, y que ha ido creciendo hasta alcanzar los seis millones de visitantes al año, fue de puertas abiertas al público, aún cuando el homenaje «estuvo dedicado a esos empresarios y comerciantes que apostaron hace 25 años por la idea de impulsar la modernización de la estructura del comercio de la ciudad, construyendo un complejo comercial en el centro urbano», señalaron los organizadores.

No estaban ya todos los que hicieron posible este centro comercial pionero, pero si muchos de los motores, desde distintos ámbitos, de esta iniciativa enraizada ya en la historia comercial de Ourense, un referente de ocio y compras para vecinos y visitantes de todas las edades. La celebración incluyó también el reconocimiento a los miembros de la Cámara de Comercio que acordaron, en su momento, iniciar el camino para que la ciudad tuviese un proyecto de unión del comercio local y que suma ya ahora firma y franquicias, con más de 70 marcas.

Jorge Bermello recibe la placa homenaje como uno de los principales promotores de Ponte Vella / Brevebretema

Nuevamente, uno de los actos más emotivos fue la inauguración de la placa que da nombre a una plaza interior con el nombre de Jorge Bermello quien, a sus 90 años, sigue llevando el timón de este gran buque comercial. Fue un acto en el que hubo numerosos testimonios de colaboradores y amigos que recordaron su decisivo papel en la construcción del centro comercial.

Un nuevo parque infantil

Uno de los momentos más esperados por el público menudo, fue también la inauguración de un parque infantil de estética muy original, equipado para el juego libre y el desarrollo físico y social de los más pequeños, que se lanzaron de inmediato a disfrutar de la nueva instalación. No faltó un show de magia y el obsequio a los 1.000 niños y niñas asistentes de un pack de regalo con un estuche conmemorativo y pinturas.

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El broche de oro fue un festival musical en las terrazas exteriores de la planta de ocio y hostelería que dio comienzo a las 22:00 horas, con nuevos grupos musicales emergentes. El concierto estuvo coordinado por Fernando Calvo, exmiembro del grupo de rock Los Suaves, y contó con el apoyo de la Diputación.