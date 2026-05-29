El polígono ourensano de Cea era un punto de quedadas multitudinarias para carreras ilegales, derrapes y trompos: cuatro investigados y 43 multas

En el polígono industrial de San Cristovo de Cea, un lugar con escasa actividad empresarial por ahora, pero con amplias zonas asfaltadas para la circulación, la Guardia Civil de Ourense ha desmantelado un punto de quedadas para carreras y otras prácticas de conducción ilegales. Según informa la Comandancia, se llegaron a contabilizar más de 100 vehículos y centenares de personas asistentes, para observar actividades como trompos y aceleraciones vertiginosas en un lugar en el que están prohibidas este tipo de prácticas, que suponen un riesgo para la seguridad vial. El operativo, en el que ha tenido un papel clave el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Ourense, ha finalizado con cuatro personas investigadas, en la vía penal, así como 43 denuncias administrativas que acarrearán multas.

La información y los vídeos publicados en las redes sociales y en canales de mensajería telefónica sirvió a la Guardia Civil como pistas para investigar los hechos. A lo largo de varios días del mes de abril, agentes del instituto armado, de la especialidad de Tráfico, comprobaron al monitorizar estos datos que había decenas de personas que se citaban para participar en reuniones de vehículos. El objetivo era realizar exhibiciones con los coches particulares, como aceleraciones, trompos o derrapes, así como competiciones de velocidad —conocidas en el argot como lanzadas—, en las que una persona situada entre dos automóviles colocados a la par se encargaba de dar la salida a la carrera, como si se tratase de un videojuego o de una escena de Fast & Furious, pero con la diferencia de que el riesgo era real.

El GIAT estableció dispositivos de vigilancia discreta y con medios técnicos en la zona del polígono industrial de Cea. Los agentes pudieron comprobar, in situ, que centenares de personas se congregaban en estas citas. O participaban como conductores o presenciaban la actividad como público del espectáculo de velocidad. La Guardia Civil advierte de que las pruebas consistían en «conductas peligrosas o temerarias al volante», sobre todo teniendo en cuenta que los asistentes se encontraban a escasos metros, exponiéndose a ser arrollados.

El operativo desplegado por el instituto armado para desmantelar esta actividad ilegal movilizó a especialistas de los GIAT de Ourense y A Coruña, así como a distintas unidades de la Comandancia ourensana: el Subsectoro de Tráfico, el Equipo Pegaso —especializado en drones—, el servicio cinológico, con perros adiestrados, así como a la Usecic, un grupo preparado para el control de aglomeraciones.

El resultado de esta intervención de las autoridades es la investigación de cuatro personas, por presuntos delitos contra la seguridad vial, por circular con pérdidas de vigencia del carné, o carencia del permiso. Los agentes también ven indicios de un presunto delito de desprotección de menores, castigado con posible pena de prisión de uno a dos años. Cuando intervino la Guardia Civil había dos niños allí, con su madre. La autoridad investigará la posible responsabilidad de la adulta por estos hechos.

Asimismo, se formularon 43 denuncias administrativas por diferentes infracciones normativas, como el reglamento general de circulación, el de conductores, el reglamento general de vehículos y también por carencia de seguro obligatorio.

El GIAT de Tráfico participó en la investigación de estos hechos. / GC

La Guardia Civil recuerda que los presuntos delitos contra la seguridad vial pueden conllevar pena de prisión de tres a seis meses, o multa de doce a veinticuatro meses, o bien trabajos en beneficio de la comunidad, desde treinta y uno a noventa días. Desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se recuerda que las concentraciones ilegales de vehículos y las competiciones no autorizadas en vías públicas suponen una grave amenaza para la seguridad vial y la convivencia ciudadana.

«No estamos ante simples concentraciones de vehículos, sino ante conductas organizadas que ponen en riesgo la integridad de conductores, acompañantes y demás usuarios de la vía, y pueden derivar en infracciones administrativas y responsabilidades penales conforme a la legislación vigente, como ha sido el caso», comenta el capitán Javier Barja, jefe del Subsector de Tráfico en Ourense.

La Guardia Civil avisa de que continuará intensificando la vigilancia y el control sobre este tipo de actividades, «actuando con firmeza para prevenir conductas temerarias y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos». Las autoridades hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana, para que se comunique «cualquier información relacionada con este tipo de quedadas ilegales, contribuyendo así a mantener unas carreteras más seguras y un entorno de respeto y responsabilidad», finaliza la Comandancia de Ourense.