El mapa del alquiler vacacional en Galicia: de los 6.000 euros en Sanxenxo a las casas con piscina a mitad de precio en Ourense

El dilema de elegir destino vacacional y, sobre todo, en el peor tramo —la primera quincena de agosto—, divide a los bolsillos. Las reservas vacacionales son desde hace meses un tema que preocupa, especialmente a las familias más diligentes que reservan antes. El aumento de los precios de los alquileres inmobiliarios, sobre todo en la zona de costa, tumba los ahorros y se funde la mejor paga extra.

Las comparativas entre los que vienen de fuera y optan por un turismo de interior en la provincia de Ourense, o los que eligen una zona «VIP» de costa como el mítico Sanxenxo —el llamado «Mónaco» gallego por su aglomeración turística y desbordados precios—, pueden marcar diferencias de un mínimo de 4.000 euros más en este último.

Playa de Silgar en Sanxenxo, uno de los destinos más 'top de Galicia' en precio estival / RAFA VAZQUEZ

La costa tira en verano y las diferencias entre las zonas más caras del litoral pueden hasta duplicarse, si se compara con el turista, normalmente llegado de Madrid y otros puntos de España, que opta por una casa rural o con piscina en el interior ourensano, con núcleos tan en alza en estos momentos como la Ribeira Sacra, Allariz o las zonas termales.

Sanxenxo es una de las capitales indiscutibles del verano en las Rías Baixas. Hay ambiente, hay restaurantes de primera, hay playas espectaculares y, sobre todo, hay una demanda que roza el delirio en el mes de agosto. Para muestra, basta sacar la calculadora. Este año la modalidad de casa independiente, muy difícil de conseguir, oscila entre un mínimo de 3.000 y una media de 6.000 euros la quincena.

En el caso del piso o apartamento cerca de la playa, se mueve en una horquilla mínima que no baja de 180 a 300 euros por noche en esa zona VIP. Consultando las ofertas de los portales inmobiliarios, hay incluso casos excepcionales con algún apartamento que ronda la primera quincena de agosto los 6.000 euros, solo por estar a un paso de la playa de Silgar, y sigue desocupado.

Si el sueño de la familia que intenta cerrar sus vacaciones es una casa independiente con un poco de jardín para hacer barbacoas, el precio —de acuerdo a los datos consultados en esos portales inmobiliarios— salta a partir de los 350 euros la noche en la costa, y hay que sumarle más si tiene piscina privada.

El turismo rural y de viviendas turísticas también tiene una amplia oferta; eso sí, muchas ya están más que agotadas a estas alturas. No en vano, en zonas como la Ribeira Sacra —que ya es un éxito nacional e internacional— se jugará un partido indiscutible este año, pues se falla su candidatura a ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Turismo de interior

En el interior, el lujo no es ver el mar, sino disfrutar del silencio y no tener que hacer cola para conseguir una mesa en una terraza. El precio de una casa rural completa o un chalé con su propia piscina privada oscila entre los 120 y los 220 euros por noche.

Claro que, aunque parezca mucho pagar 300 o 400 euros por el alquiler diario de algunas de las casas de turismo rural consultadas al completo, algunas tienen 12 plazas o más, con lo cual el reparto de esos 4.000 euros por quincena queda muy diluido.

El veredicto del interior, a tenor de las páginas consultadas, es que por lo que te cuesta un piso normalito en la costa, en Ourense tienes una mansión con piscina para ti solo. Es ideal para familias, grupos de amigos y amantes del buen vino y la naturaleza.

Alternativas económicas

Si no se incluyen los hoteles —que se pueden conseguir también por 2.200 euros la primera quincena de agosto en la ciudad y con categoría de 4 estrellas— hay que destacar que el turista que quiere conocer capitales de provincia y viene en verano a menudo de paso, puede hacerse con un piso o apartamento turístico por 1.400 a 1.600 euros para ese mismo periodo y disfrutar de termas gratuitas.

La consulta de las innumerables webs con más ofertas de alquileres, tanto en la costa como en Ourense ciudad, muestra que hay precios de incluso 60 euros por noche en agosto en pueblos más alejados de la provincia y fuera de los destinos rurales de moda.

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El veredicto final para el mercado inmobiliario vacacional de este año deja una conclusión incontestable para el usuario: la antelación y la flexibilidad geográfica son los salvavidas financieros más factibles para enfrentarse a los precios del verano gallego. La eterna pregunta de si es mejor costa o interior ya no se responde únicamente con preferencias personales, sino con una fría calculadora o repartiéndose con el manido «unos días en la playa y otros en el pueblo».