El maltrato habitual a su esposa de un ourensano de 73 años: no la dejaba ver la televisión ni tener las llaves de casa

«De manera continuada y reiterada, desde que comenzó la convivencia con su esposa, ha vejado e insultado, incluso golpeado a su pareja de manera habitual», además de insultarla, «con términos como 'puta, borracha', al tiempo que ejercía un control total sobre su vida, no dejándole llaves de la casa, para que no pudiera moverse libremente, controlando el dinero que tenía, no dejándola ver la televisión o quitándole el teléfono móvil». Así se expresa, en la sentencia condenatoria, la situación de violencia machista que un ourensano, de 73 años en la actualidad, ejerció sobre su esposa, con la que mantuvo una relación durante 35 años. Residían en Verín.

En una audiencia preliminar celebrada hace unos días ante la magistrada de la Sección Penal de Ourense (plaza 1), el maltratador reconoció los hechos y, tras un acuerdo entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, el encausado aceptó —entre otras penas— 1 año y 9 meses de prisión por un delito de maltrato habitual, 9 meses por un delito de lesiones y 3 meses por un delito de amenazas.

En una de las agresiones, el acusado persiguió a la víctima con un palo, hasta que la señora consiguió huir de la finca: cortó una valla metálica y solicitó ayuda en un establecimiento cercano

Este septuagenario carece de antecedentes penales y se beneficia de la suspensión de la pena de prisión. No tendrá que ir a la cárcel, si cumple varios requisitos: no puede cometer ningún nuevo delito en los próximos tres años —el periodo de suspensión establecido—, debe pagar una multa de 594 euros —en cuotas de 50 al mes—, tiene que respetar la orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima y debe realizar un curso en materia de igualdad de trato y no discriminación.

Los hechos probados de la sentencia señalan que, a principios de mayo de 2024, el acusado golpeó en el hombro derecho a su esposa durante una discusión y le causó un hematoma. En otra ocasión, el 23 de mayo de 2024, tras una discusión en la vivienda, el agresor estuvo persiguiendo a la víctima con un palo, hasta que la señora consiguió huir de la finca: cortó una valla metálica y solicitó ayuda en un establecimiento cercano.

La perjudicada ha necesitado tratamiento por el daño psíquico infligido por su maltratador.

El beneficio de la suspensión obliga al acusado a no aproximarse a la víctima durante el plazo fijado de tres años. En todo caso, las penas impuestas por los tres delitos cometidos contra su mujer establecen medidas de alejamiento y prohibición de comunicación.

Por el delito de maltrato habitual, además de la pena de un año y nueve meses de prisión, la condena de conformidad impone al septuagenario la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y un día, así como dos años y nueve meses de prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima.

El delito de lesiones conlleva nueve meses de prisión, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y un día, así como un año y nueve meses de prohibición de comunicación y aproximación.

Por el delito de amenazas, este agresor machista no podrá contactar ni acercarse a la perjudicada durante un año y tres meses, ni poseer o portar armas durante dos años y un día, además de recibir una pena de tres meses de prisión por esta infracción penal.

«En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones se revocará la suspensión de la ejecución de las penas de prisión y se acordará el ingreso», avisa la magistrada.