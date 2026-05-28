Tres investigados por varios incendios forestales intencionados en la zona de Celanova

Agentes ambientales de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO), de la Consellería do Medio Rural, y efectivos de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) en Ourense, participaron en una investigación conjunta que permitió la identificación de tres vecinos del ayuntamiento de Verea como presuntos coautores de numerosos incendios forestales provocados de manera intencionada en este municipio ourensano y también en el de Quintela de Leirado, según informa la Consellería de Presidencia.

Las actuaciones se iniciaron tras detectarse varios incendios forestales de origen intencionado en distintos puntos de la comarca de Terra de Celanova, caracterizados por su proximidad espacial, reiteración temporal y similitud en los patrones de ejecución.

Los investigadores detectaron coincidencias en la localización, franja horaria, accesibilidad y modo de ejecución de los incendios

Ante esta situación, la UIFO activó un dispositivo específico de investigación y vigilancia, combinando medios técnicos y operativos especializados, así como tecnología adaptada a las necesidades del medio forestal y a las características del terreno objeto de investigación. En el transcurso de la operación, los agentes ambientales obtuvieron elementos técnicos y testificales de interés, compatibles con la posible participación de los ocupantes de un vehículo presente en la zona inmediatamente antes del inicio del incendio investigado.

El análisis integrado de las distintas actuaciones permitió reconstruir con precisión la secuencia temporal de los hechos relacionados con uno de los incendios investigados, registrado el pasado 1 de abril en el lugar de Bangueses, en el ayuntamiento de Verea. El dispositivo permitió también detectar un patrón común entre varios incendios forestales que se produjeron en estos ayuntamientos en un corto intervalo temporal, apreciándose coincidencias en la localización, franja horaria, accesibilidad y modo de ejecución.

Un investigador de la UIFO inspecciona una zona quemada. / CEDIDA

Hay un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085

Como resultado de la investigación conjunta desarrollada por la UIFO y por la UPA en Ourense, una vez recopilados los distintos indicios y elementos probatorios, se procedió a la apertura del correspondiente atestado policial y se tomó declaración a tres personas en calidad de investigados por numerosos incendios forestales intencionados en los municipios de Verea y Quintela de Leirado, afirma la Xunta.

Las diligencias fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bande. En lo que va de campaña, la Unidad de Policía Adscrita suma 12 personas detenidas o investigadas como presuntas autoras de incendios forestales.

La Xunta recuerda que existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.