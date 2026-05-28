Un plan VIP para tocar el cielo : observar el eclipse solar desde los tejados de la Catedral de Ourense

El próximo 12 de agosto, el mejor espectáculo del mundo podrá disfrutarse mirando al cielo, pues se producirá uno de los fenómenos astronómicos más fascinantes y raros: el primer eclipse de sol total que será visible desde la Península Ibérica en más de un siglo.

La expectación es máxima, y la NASA advierte de que se hará visible desde toda Europa, incluida España, África, América del Norte y parte del océano Pacífico. Entre los mejores observatorios para disfrutarlo están varios puntos de la provincia de Ourense, entre ellos la propia urbe.

Probando unas gafas para el eclipse, a la venta ya en una tienda de Ourense / Iñaki Osorio

Pero hay un balcón especial, según los expertos, desde el que misticismo y ciencia se dan la mano: la Catedral de Ourense. Sus balcones en el techo de la seo, «tienen una orientación perfecta; son ideales» explica Virginia Osorio, guía y coordinadora de visitas turísticas de la catedral, quien está preparando un tour único ese día que no volverá a repetirse, «pues nos estamos formando incluso en astronomía».

La firma Artisplendore, para la que trabaja la guía y coordinadora de las visitas a la Catedral de Ourense, ha organizado un evento histórico y exclusivo, para el que ya está abierta la reserva de entradas para ese 12 de agosto. Con un aforo máximo para 30 privilegiados y privilegiadas, los participantes podrán hacer el tour guiado desde el interior, y luego observar el avance de la luna sobre el sol encaramados en el balcón más alto de la seo.

Un viaje entre la fe en lo divino y la astronomía

«Empezaremos pasadas las 6 de la tarde, con un tour diseñado solo para ese día y con un contenido distinto; será un viaje a través del tiempo, el arte y el cosmos, con la luz como protagonista, tanto en el arte de las catedrales como conectando tierra, cielo y astronomía» advierte Virginia.

La primera parte de la visita comenzará en el recogimiento del templo, antes de que la sombra lunar comience a devorar el día. Consistirá en un recorrido por el interior de la arquitectura gótica y románica del templo, donde cada rosetón y cada haz de luz que cruza la nave central tenían el objetivo de elevar el alma hacia lo divino.

¿Un eclipse o un anuncio del Apocalipsis?

Sin embargo, la historia enseña que el ser humano no siempre miró al cielo con la calma científica de hoy. Virginia Osorio rescata del olvido la fascinante mentalidad medieval para contextualizar lo que suponía que el sol se apagara de repente.

La guía recordará, entre otras historias, que en la Edad Media el eclipse se consideraba el triunfo del Dios de las Tinieblas o un aviso inminente del Apocalipsis. No existían explicaciones astronómicas en el día a día del pueblo, por lo que el miedo era real y paralizante. Por eso, al comenzar la oscuridad, la gente corría despavorida a refugiarse en las catedrales buscando la protección divina, mientras las campanas repicaban con fuerza para ahuyentar el mal y pedir clemencia, explican.

Esta inmersión histórica permitirá a ese cupo limitado de asistentes comprender el valor del refugio catedralicio, recreando el misticismo y la conmoción que algunos antepasados sentían al verse privados, aunque fuera por unos minutos, del calor y la luz del astro rey.

La segunda vertiente del encuentro cambiará radicalmente de escenario y de perspectiva. Tras un descanso, los visitantes abandonarán la penumbra del templo para ascender a la terraza más alta de la catedral.

«Es un mirador privilegiado, el balcón más alto con una visión de 360º» explica la coordinadora de visitas y guía Virginia Osorio. Desde ese lugar, los asistentes podrán disfrutar —pertrechados con las medidas de seguridad necesarias y unas gafas protectoras incluidas— de un fenómeno que está previsto que comience a las 19:30 de ese miércoles 12 de agosto, alcance su punto más alto a las 20:30 y finalice en torno a las 21:24 horas.

«Creemos que va a ser divertida, dinámica, que no solo será única en su contenido, pues está diseñado todo para un fenómeno meteorológico excepcional, sino que la gente va saber los secretos de la construcción del cimborrio, por qué el altar se orienta al este, los porqués de la policromía del pórtico».

Las entradas están a la venta ya en la página web de la Catedral de Ourense. Artisplendore pone en marcha esta iniciativa en otras catedrales, conjugando arte y el eclipse, lo que las guías denominan además una coincidencia cósmica, según explican, pues los eclipses existen gracias a una «asombrosa casualidad en el tiempo. Desde la tierra, la luna y el sol parecen tener exactamente el mismo tamaño en el cielo, y esto se debe a una simetría matemática perfecta: el sol es 400 veces más grande que la luna, pero está 400 veces más lejos» explica.

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Una visita en la que los visitantes de espíritu científico se quedarán con el fenómeno astronómico, y los creyentes más convencidos se irán con la convicción de que fue Dios el que apagó la luz.