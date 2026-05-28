Nick Robie, el auxiliar de conversación estadounidense que desconocía Ourense y ahora lo lleva en el corazón: "He tenido uno de los mejores años de mi vida"

Por los pasillos del ourensano CIFP A Farixa ha merodeado durante este curso un profesor particular. No, no hablamos de un tutor personal, sino de un docente bastante distinto a los cánones: aunque le saca una cabeza de altura al resto de maestros, por su cara se podría confundir con un estudiante agrandado, cuando un alumno habla con él no responde ni en español ni en gallego y hace menos de diez meses no conocía ni la existencia de un sitio llamado Ourense. Pero la energía y el trabajo que ha desprendido en las aulas ha dejado una huella imborrable en el centro, y los momentos que ha vivido en la ciudad hace que se vaya a llevar un pedacito de Ourense a su hogar al otro lado del Atlántico.

Nick Robie ha sido uno de los 690 jóvenes extranjeros que durante este curso han pasado el curso en Galicia como auxiliar de conversación, un programa que permite a recién graduados conocer España con una beca, mientras sirven de apoyo a los colegios al tener un hablante nativo para sus alumnos. Originario de la ciudad de Columbus (Ohio, EEUU), su gusto por la cultura del país viene a raíz de su madre, originaria de Bélgica, que estudió el idioma en la universidad por un tiempo cuando era joven: "Me contaba un montón de historias sobre la cultura española todo el rato, y por eso siempre tuve algo de interés", cuenta. Fue por ello que cuando llegó a la universidad Butler, en Indianápolis, quiso combinar sus estudios de Biología con los de la misma lengua que estudió su madre, mientras que no veía la hora de cumplir su deseo, e ir a un país donde se hablara para mejorar su dominio. "España parecía un lugar increíble para hacerlo", explica Robie, y encontró en el programa de auxiliares de conversación la oportunidad ideal.

Del Camino de Santiago a Ourense

¿Por qué acabó decantándose por Galicia para esta experiencia? La culpa la tienen los bastones de peregrino. Al mismo tiempo en el que rellenaba los formularios de inscripción del programa, viajó al noroeste con su madre y hermanos para hacer el Camino en su variante portuguesa, un sueño que la mayor tenía desde hace mucho tiempo. Tras llegar al Obradoiro se dio cuenta que se quedara "enamorado" de la tierra que encontró, principalmente de la costa, pues estudió biología marina, y modificó sus papeles para poner los centros gallegos como su primera opción de destino. Tras meses de espera, "tuvo la suerte", como él dice, que que le concedieran un CIFP en esta comunidad autónoma. Ahí empezaba su aventura por la tierra de la que se encandiló principalmente por el mar, pero little did he know —"poco se imaginaba", para los que no han tenido oportunidad de aprender inglés con él— que lo mandarían a la única provincia que no está bañada por agua. De hecho, tan desubicado estaba que no sabía de su existencia: "Cuando me llegó la resolución y vi que me habían destinado a Galicia me emocioné mucho, y luego dije 'espera, ¿donde está Ourense?', nunca había oído hablar de ese lugar" relata entre risas.

Su desconocimiento inicial no tuvo nada que ver con la experiencia que ha acabado teniendo, que resume en una simple pero reveladora frase: "Aquí he tenido realmente uno de los mejores años de mi vida". Entre sus compañeros docentes y otros participantes del programa de conversación con los que conformó su grupo de amigos ha descubierto un nuevo mundo de culturas que le ha cambiado la forma de ver la vida, como su experiencia en el Entroido de Xinzo de Limia, del que le sorprendió "lo conectado que estaba todo el mundo con la fiesta, es una sensación de comunidad impresionante". Un mundo de cultura... y de sabores, pues se ha abierto a probar cualquier plato tradicional que le pongan delante. No tiene desperdicio la historia de su primera vez comiendo oreja de cerdo: "Estaba comiendo cocido con el resto de profesores, y de repente me pusieron la cabeza de cerdo justo enfrente de mí. Estaba como '¿Qué se supone que tengo que hacer con esto?', pero un amigo me dijo cómo tenía que hacer para cortar el morro y estaba delicioso, era algo que no había probado en mi vida, al igual que el pulpo, el Entroido o la muiñeira', cuenta.

La aventura de Nick está ya llegando a su fin, pues los alumnos a los que amaba saludar y saber de su vida ya están de prácticas en empresas, y el próximo 14 de junio será su último día en las aulas. Al volver se matriculará en una escuela de Medicina en St. Louis (Missouri), pero con él se lleva una nueva perspectiva sobre los sistemas de sanidad o el sentimiento de sociedad en las ciudades, y mantiene una promesa: "Volveré a Galicia y a Ourense en cuanto me sea posible, seguro", concluye.

Los auxiliares de conversación, en riesgo de desaparecer

Experiencias como la de Nick suponen una gran lección vital para los extranjeros y una mejora considerable del inglés para los alumnos, pero el futuro de estos intercambios pende de un hilo después de las recientes multas millonarias a la Xunta de Galicia por la relación contractual de los auxiliares de conversación. Una discrepancia entre dos ministerios, el de Trabajo —que ve entre Nick y el CIFP A Farixa una relación laboral, y por lo tanto debe estar afiliado a la Seguridad Social— y el de Educación —que considera suficiente la beca mensual de 935 euros y la póliza de seguros que se les otorga— ha acabado con inspecciones y sanciones por valor de 25 millones de euros en las comunidades autónomas. Aunque en Galicia todavía no se ha cerrado el expediente, la consellería de Educación considera que no cuenta con garantías para evitar las multas, y ha recurrido a un ultimátum para garantizar la continuidad del programa: el conselleiro Román Rodríguez ha anunciado este lunes que ofrecen al Ministerio los 4,8 millones de euros necesarios con tal de que sea el Estado quien gestione la actividad.