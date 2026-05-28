Un muerto y un herido grave en un accidente de tráfico en San Cristivo de Cea
La colisión frontal se produjo en la carretera qeu une Ribadavia y Cea pasadas las 13:20 de la tarde
Una conductora ha muerto este jueves en un siniestro vial registrado en la OU-504, la carretera que une Ribadavia y Cea, a la altura del kilómetro 22,6, en el término municipal de San Cristovo de Cea.
Según los primeros datos, el accidente se produjo a las 13.20 horas y consistió en una colisión frontal entre dos turismos. Como consecuencia del impacto, una conductora perdió la vida y otro conductor resultó herido muy grave.
Hasta el lugar se desplazó una patrulla del Destacamento de Tráfico de Ourense. También fueron movilizados el segundo jefe de la UNIS y el EIS de Ourense.
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