Un exbrigadista que provocó un incendio y los dos autores de seis negocian con la Fiscalía de Ourense una condena: pagarán los gastos de extinción

Los delitos de incendio son uno de los grandes quebraderos de cabeza de la seguridad ciudadana en Ourense, la provincia más castigada de Galicia, tanto en los años con buena estadística como en las situaciones catastróficas, como en 2025, cuando en apenas unos días se registraron en territorio ourensano los tres mayores incendios de la historia de Galicia. Los fuegos provocados de forma intencionada son delitos complicados de acreditar, aunque la tecnología de detección, en constante evolución en los últimos ejercicios, así como la capacidad policial de investigación, con técnicas cada vez más precisas, consiguen llevar a juicio varios casos todos los daños.

Los tres presuntos responsables de una serie de incendios forestales en 2021 y 2022, en la comarca ourensana de Trives, en parajes ambientales catalogados como Red Natura, reconocerán su responsabilidad penal y pactarán una condena. Su intención es conformarse con una sentencia que conllevará una rebaja de penas con respecto a la petición inicial de la Fiscalía, de 6 años de cárcel para dos de ellos, y de 4 años para un tercero, que era brigadista de extinción de incendios en Trives en el momento de los hechos. Según su defensor, solo tuvo un contrato de tres meses un verano con categoría de peón forestal.

La voluntad de los encausados es pactar la sentencia e indemnizar a la Xunta de Galicia —personada en la causa— con el coste de los operativos de extinción. La cifra en conjunto supera los 50.000 euros. Este jueves había programada una audiencia preliminar, en la Audiencia Provincial de Ourense, que se suspendió para dar más plazo para que se reúna todo el dinero necesario para saldar la responsabilidad civil. Es indispensable para la sentencia de conformidad, en la que se aplicaría la atenuante de reparación del daño una vez consignada la cantidad solicitada en concepto de indemnización. Las defensas y la fiscal jefa de Ourense, presente en esta audiencia, confirmaron que se está negociando el acuerdo, a la espera de la confirmación una vez se consigne la responsabilidad civil. Según dos defensas, sus dos encausados ya han aportado el dinero, mientras que un tercer implicado aprovechará el margen concedido con la suspensión del acto para intentar reunirlo.

En el escrito de acusación, la Fiscaía solicitaba penas de 6 años de prisión para dos de los encausados, y de 4 años para el exbrigadista. Las condenas serán inferiores si prospera la conformidad. El ministerio público atribuye a los tres una actuación coordinada en estos hechos.

La investigación sitúa el inicio de los hechos en agosto de 2021. Dos de los acusados — S. y D. — habrían utilizado un vehículo Ford Focus para desplazarse y provocar cuatro incendios en apenas una semana en cuatro localidades distintas.

El 18 de agosto de 2021, sobre las 02.30 horas, se inició el primer incendio en San Martiño de Manzaneda, donde las llamas quemaron 0,08 hectáreas. El coste de la extinción ascendió a 3.604,72 euros.

Tan solo cinco días más tarde, el 23 de agosto, a las 0.05 horas, plantaron fuego en San Xoan de Río, quemando en este caso 0,09 hectáreas de monte arbolado y 0,15 hectáreas de monte raso. El servicio de extinción costó 3.012,13 euros.

A medianoche del 25 de agosto se repitió la situación en Santa María de Rabal, en Chandrexa de Queixa, donde resultaron calcinadas 1,23 hectáreas de monte raso. La extinción costó 3.590,71 euros.

Esa misma noche se desplazaron hasta la parroquia de Santa Cruz, también en Chandrexa de Queixa. Allí el fuego comenzó a las 02.23 horas y el coste ascendió a 6.899,50 euros, con 1,98 hectáreas de monte raso afectadas.

Acabó ese verano, pero la ofensiva se repitió un año después, en agosto de 2022, con focos en San Xoán de Barrio y A Somoza. El 28 de agosto fue en San Xoán de Barrio. Las llamas comenzaron a las 21.23 horas y se propagaron con celeridad, afectando a un total de 12,3 hectáreas, de las cuales 3 fueron arboladas y 9,3 de monte raso. Fue el frente más complicado de apagar y supuso un coste público de 27.000,25 euros.

En A Somoza — el 31 de agosto del mismo año— ardieron 0,53 hectáreas de monte raso y los trabajos de extinción supusieron 5.000,64 euros. Según indica la Fiscalía, en este fuego actuó, de común acuerdo con S. y D., el acusado J., sin antecedentes penales y miembro entonces de la brigada de extinción de Trives.

La Fiscalía destaca que todos los incendios se produjeron en días con un Índice de Riesgo Diario de Incendio de «peligro extremo» y afectaron a zonas protegidas de la Red Natura.

Los tres acusados estuvieron en prisión provisional, tras ser detenidos por la Guardia Civil. Ingresaron en septiembre de 2022. El exbrigadista fue excarcelado en marzo de 2023, mientras que los otros dos encausados salieron en junio de 2023.

Ahora buscan cerrar la causa con una sentencia de conformidad, pagando el coste de los operativos de extinción por los incendios que provocaron. De la suma de 49.118,96 euros responderán de forma conjunta y solidaria los acusados S. y D. El exbrigadista J. ya ha ingresado los 5.004,65 euros para resarcir el coste económico del incendio en el que participó.