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Aodemper inaugura su nueva sede en O Couto para mejorar la atención a personas con esclerosis múltiple y párkinson

La nueva ubicación, más céntrica, busca fomentar la participación y el apoyo mutuo entre las personas con estas patologías y sus familias

Las autoridades visitan el nuevo espacio de AODEMPER.

Las autoridades visitan el nuevo espacio de AODEMPER. / Brevebretema

R. O.

Aodemper inauguró ayer oficialmente su nueva sede en O Couto, un espacio más amplio, accesible y preparado para atender a personas con esclerosis múltiple, párkinson y enfermedades raras, así como a sus familias. La asociación ourensana sin ánimo de lucro se trasladó a finales del año pasado a un local situado en el número 13 de la rúa Francisco Llorens Díaz, una ubicación más céntrica con la que busca animar a las personas afectadas a salir de casa y participar en la actividad de la entidad.

La presidenta de Aodemper destacó durante el acto que la nueva sede representa la voluntad de seguir ofreciendo un lugar de apoyo y acompañamiento. «Ao longo dos anos fomos construíndo algo que vai moito máis alá dun servizo ou dun lugar ao que acudir. Fomos creando unha comunidade de apoio, de encontro e de acompañamento mutuo», señaló. También agradeció la labor de la junta directiva, del equipo profesional, del voluntariado, de las familias y de las personas socias.

En la inauguración participaron el presidente de la Deputación de Ourense, Luis Menor; el delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y la concelleira de Servizos Sociais do Concello de Ourense, Tamara Silva. Menor puso en valor el trabajo de la entidad durante casi tres décadas y afirmó que el nuevo local «representa avance, accesibilidade e futuro». Pardo subrayó la colaboración con este tipo de proyectos sociales, mientras que Silva destacó que la sede es «un espazo aberto e accesible» para prestar cuidados necesarios.

El acto incluyó un recorrido institucional por las instalaciones, la proyección del vídeo «Preto de ti», que simboliza la nueva etapa de la asociación, y un cóctel para las personas asistentes.

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Aodemper, declarada de utilidad pública, trabaja desde 1996 por el bienestar de las personas con esclerosis múltiple, párkinson y enfermedades raras en la provincia de Ourense. La organización ofrece servicios de psicología clínica, fisioterapia, trabajo social, TSAFAD, asesoramiento jurídico y terapia ocupacional.

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