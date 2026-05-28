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El alcalde socialista de Vilamartín de Valdeorras dimite por motivos personales

Enrique Álvarez quiere dedicar más tiempo a su familia y se despide reivindicando el rural y el cambio generacional. Sherezade Núñez tomará el relevo

Enrique Álvarez. | IÑAKI OSORIO

Enrique Álvarez. | IÑAKI OSORIO

Adela Ferradás

Ourense

El alcalde de Vilamartín de Valdeorras aprovechó el pleno municipal de este jueves, en el que se aprobaron por unanimidad los presupuestos de 2026, para anunciar su dimisión. Enrique Álvarez asegura que se marcha por motivos personales. Alega que «necesito tiempo para mí, para mi familia, un poco olvidada, para mi empresa», y también porque cree en los jóvenes: «Son válidos y capaces» para el relevo. El regidor considera que el rural los necesita para impulsarlo.

Tras 15 años como político, de los cuales 13 han sido como alcalde, cree que es hora de dejar la alcaldía. Aunque durante su mandato «se hizo mucho» por este municipio «aunque estuviera 20 años más, quedarían cosas sin hacer». Agradece el apoyo de los vecinos, que le dieron la mayoría absoluta, lo que demuestra que «estábamos haciendo bien las cosas», y pide apostar por el rural, del que advierte sale todo lo que se come y bebe. De hecho destaca que de Valdeorras sale el mejor vino godello, y el 60% de la pizarra a nivel mundial.

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Álvarez formalizará su renuncia en el próximo pleno, previsto para el día 8, donde se convocará una sesión extraordinaria para elegir a la nueva alcaldesa, la actual teniente de alcalde, Sherezade Núñez, que asumirá el relevo.

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