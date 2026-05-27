Mientras Ourense se cuece al borde de los 40º, los bañistas buscan «refrescarse» en las termas: «Es que no tenemos calor, la gente está equivocada»

Ya ha llegado esa época del año en tierras ourensanas, y no, no hablamos de la Navidad. Estos días, los jerseys se cambian por las ropas más ligeras del armario, las casas de paredes de piedra se agradecen por refrescar el bochorno y no por servir de rincón caliente, y el regalo ideal es un helado o una botella de agua fría: los últimos días del mes de mayo han traído consigo la primera ola de calor en la provincia. Los concellos de la zona demoninada como Miño de Ourense (fundamentalmente la comarca de la capital y la de O Ribeiro) están bajo alerta amarilla tanto este miércoles como el jueves por altas temperaturas. De hecho, la estación climatológica de Meteogalicia en Ourense-Estacións llegó a marcar este 27 de mayo una temperatura máxima de 37,5º, la máxima de toda Galicia, y estuvo a tan sólo dos décimas de firmar su récord histórico del mes de mayo. A nivel nacional, por su parte, la ciudad de As Burgas registró este mismo día el quinto termómetro más alto de toda España, solo por debajo diversos puntos en la provincia de Badajoz, con los 37,4º reportados por la base de AEMET.

Ante este panorama, en todo el país se buscan lugares donde escapar de las temperaturas sofocantes al salir de estudiar o trabajar, y si no se es de la ciudad termal, los vasos de aguas calientes que dan fama a Ourense pueden parecer pueden parecer un destino a evitar para esta misión. Pero la postal que mostraba durante este miércoles la Ruta Termal del Miño dista bastante de lo que muchos podrían tener en la cabeza: las pozas contaron con una afluencia digna de la época estival tanto por la mañana como por la tarde, contando con cerca de 200 bañistas en cada una de sus paradas. Según explica el socorrista de las termas públicas de A Chavasqueira, "cando a xente ve na prensa e na televisión que vai vir unha ola de calor, aproveita para vir a desfrutar das instalacións" y de la orilla del río Miño que hace las veces de playa fluvial. Y eso que la temperatura del agua en estas caldas era incluso más alta que la exterior: a eso de las 12.30 horas, cuando se mantenía una sensación térmica de 30º, los dos vasos calientes de las termas registraron un mercurio de 38 y 40 grados respectivamente, aparte de la tercera zona, ya de agua fría para hacer contraste.

¿Pero qué tienen las termas para que los vecinos de Ourense las frecuentes en plena ola de calor? A los locales parece hasta sorprenderles la duda, como a Celia, que aunque vive en Alemania desde hace seis décadas, cada año vuelve a su ciudad natal para disfrutar "automáticamente" de las termas. "Cando veño, teño que facer os nove días completos, pídemo o corpo", explica, pues lleva con esta rutina de la vuelta a casa desde los años 80. Para ella, las termas son una fuente saludable de la que nota los beneficios a diario, y acudir a ellas aún cuando hay altas temperaturas no le supone ningún problema: "Ao final a calor non a podes quitar, como moito agora veño de mañá en vez de tarde, pero o caso é relaxarse", relata tras salir de uno de los vasos de agua caliente". Un agua que conoce desde niña, pues la casa en la que nació se divisa al otro lado de la orilla de A Chavasqueira, y aún recuerda cuando su abuela le pedía traer un cubo de ese agua que le curaba los catarros. "Xa fora ela visionaria antes dos estudos científicos", afirma entre risas.

Si bien Celia habla de resignarse frente a la ola de calor y pensar en el resto de beneficios, Pilar Seara argumenta que las propia temperatura de las pozas hace que uno que se olvide de la que hace en el exterior: "Es que no tenemos calor, la gente está equivocada. Tienes de todo, ducha fría y caliente, y cuando estás ahí no te enteras del resto, fíjate que cosa curiosa". También de las veteranas —comenzó a frecuentar A Chavasqueira cuando todavía era zona de limpieza de tripas después de la matanza—, es otra de las que viene cada mañana desde que empezó la temporada a "aliviarse, que no curarse" problemas del cuerpo, los huesos y las articulaciones, y reclama más interés por parte del gobierno municipal en preservar lo que considera "un tesoro que no saben valorar". Por su parte Horacio, que compone la triada de experimentados con sus 15 años viniendo mañana y tarde a las termas, justifica su visita a casi 40 grados con una frase tan rutinaria como un "é o que hai". "Aquí hai sombra, hai varias pozas, e cando estás na auga o sol non se nota tanto", concuerda con sus compañeras de baños.

Noticias relacionadas

A todos estos experimentados —y otros tantos jóvenes que también practican el termalismo público— les espera este jueves otra larga jornada de intentar paliar el calor en las pozas, pues las previsiones de Meteogalicia advierten de que se pueden alcanzar temperatura máximas de 38º, que de concretarse acabarían batiendo el récord histórico de mayo. Ya de cara al fin de semana no habrá que colgar el bañador, pues se espera una ligera bajada del tope 33º, una temperatura similar a la que ya se alcanzó la semana anterior.