Jácome a salvo: PP y PSOE no firmarán una moción contra el alcalde, si la alcaldesa saliente no es de su propio partido

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El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, está por ahora a salvo en la Alcaldía de Ourense. Ni el PSOE ni el PP están dispuestos a presentar una moción de censura contra él, si el gobierno saliente no queda en manos de sus respectivas portavoces municipales o Natalia González o Ana Méndez respectivamente.

Así lo ratificaron ayer tanto el presidente del PP de Ourense, Luis Menor, como la propia concejala y portavoz del PSOE, Natalia González, que, además, dejó caer un posible pacto al margen del PP, de 6 más 4 concejales, con el BNG. Esto, en todo caso, solo sería un gobierno de 10 y, por tanto, en minoría (son los mismos ediles que tiene ahora mismo Jácome,de los 27 que componen la corporación). Natalia González señaló que «7 concejales no son mayoría», dijo en relación a los ediles que tiene el PP, «pero 6 más 4 sí». En todo caso, no ha habido estos días conversación alguna entre el PSOE y el BNG. Según los nacionalistas, se posicionarán hoy sobre este nuevo amago de moción contra Jácome —y ya van tres desde 2020—, que se produce tras el pleno del pasado viernes, cuando, tras no conseguir aprobar sus presupuestos para 2026, el alcalde convocó un pleno de cuestión de confianza vinculado a la aprobación de los presupuestos.

Luis Menor, durante la comparecencia ayer tras la junta de Gobierno. / I.O.

El pleno se puedo celebrar gracias a los votos favorables del Gobierno local y de los ediles del PSOE Si bien todos los grupos negaron la confianza a Jácome, se abrió un proceso de un mes que vence el 22 de junio, el cual da un plazo a la oposición para presentar una moción que, de no fructificar, supondría la aprobación directa de esos presupuestos. La portavoz del PSOE fue la primera en comparecer ayer para responder a las críticas del PP, que les acusan de blindar en el puesto a Jácome para que apruebeunos presupustos ilegales, queno pues no tienen ni el informe de intervención. Natalia González indicó que el PSOE actuó «con coherencia, con responsabilidad, con valentía política, con autonomía y con dignidad». Vuelve a hacerlo ahora porque, dijo, «Ourense no puede perder un minuto más».

La portavoz socialista negó que su grupo haya contribuido a sostener a Jácome y enumeró la posición mantenida por el PSOE durante el mandato: «Nunca apoyamos a Gonzalo Pérez Jácome, nunca apoyamos presupuestos de Gonzalo Pérez Jácome y nunca participamos del pasteleo político que hay en el Concello», afirmó. También aseguró que los socialistas fueron «el único grupo político» que puso sobre la mesa «propuestas serias y un programa político» para demostrar que «hay otra forma distinta de gobernar la ciudad». González acusó al PP de falta de coherencia por presentarse ahora como alternativa a Jácome, después de haberlo apoyado en el pasado. A su juicio, los populares deberían haber actuado antes y no hacerlo ahora, cuando ya no dependen de determinados equilibrios institucionales. «Presentarse como alternativa ahora, que no dependen de una diputación, es bastante triste», afirmó. La portavoz socialista sostuvo que el PP tendrá que explicar esa trayectoria a sus votantes. También pidió no «blanquear» a los populares en este contexto porque, según dijo, eso perjudica el objetivo final de desalojar a Jácome de la alcaldía. «Blanquear al PP s algo que nosotros no vamos a hacer», advirtió.

Luis Menor solo ve una posible alcaldesa si hay moción: Ana Méndez

Menor solo ve una alcaldesa alternativa: Ana Méndez Así las cosas, no parece que vaya a haber acuerdo alguno, pues Luis Menor, a preguntas de los informadores sobre este asunto al remate de la junta de gobierno de ayer, señaló que «las reglas del juego son claras» y, si toca votar por una alcaldesa, será Ana Méndez, la actual portavoz municipal del PP. «Tenemos que negociar bajo la premisa clara de que la alcaldesa sería nuestra portavoz. Lógicamente, no andamos con cuartos, ni con quintos, ni con séptimos», señaló, pues «somos los más votados». Por otro lado, y ante la posibilidad de un pacto alternativo de moción de censura PSOE-BNG que planteó ayer la portavoz socialista, señaló que no cabe una posible abstención del PP para aprobar ese bipartito alternativo. También, a preguntas de los informadores, negó cualquier falta de cohesión entre los 7 ediles del PP en el Concello ante los rumores de que no todos estarían de acuerdo con la postura adoptada en el pleno, ni ahora con no secundar una moción contra Jácome. Ante la posibilidad de que mantener a Jácome pueda suponerle a Menor la pérdida de la mayoría en la Diputación —que siempre dependió del apoyo de los diputados de DO hasta la irrupción en escena del alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, al grupo de no adscritos—, Menor señaló que «estoy más cerca yo de la mayoría en la Diputación que Jácome de la mayoría en el Concello». Dos intentos fallidos de moción en 2020 y 2024.

Otros dos amagos, de moción que quedaron en «ruido» mediático: 2020 y 2024

El tablero político de Ourense ha vivido, desde la llegada de Gonzalo Pérez Jácome al Concello en 2019, un constante amago de moción de censura. Ruido mediático sin más, pues la oposición (PP, PSOE y BNG) nunca llegó a registrar formalmente ninguna moción. El primer conato de censura fue en septiembre de 2020, tras la dimisión de varios ediles de Jácome y la ruptura del primer pacto de gobierno con el PP. El PSOE (entonces liderado por Rafael Rodríguez Villarino) intentó articular una moción de censura sumando al BNG y buscando el apoyo del PP. Había un escollo, y es que el PP exigía que Villarino se apartara como candidato a alcalde. Aunque el socialista llegó a aceptar dar un paso a un lado a última hora, la desconfianza mutua y las dinámicas cruzadas con la Diputación (donde los populares necesitaban estabilidad) congelaron las negociaciones, regresando el PP al gobierno local.

El segundo intento de moción se dio entre junio y julio de 2024. El PSOE propuso u portavoz, a su Natalia González, para la alcaldía contando con el respaldo del BNG. El PP dio portazo debido a las «líneas rojas» del Bloque contra un posible alcalde del PP y porque el voto de Jácome aún era crucial para que el PP siguiera manteniendo el gobierno en la Diputación.

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Este amago de moción se produce a un año vista de las elecciones municipales de 2027 y ayer, tanto Luis Menor como Natalia Gonzálezm indicaron en sus respectivas comparecencias que el candidato o candidata se sabrán en junio. Luis Menor señaló que sería «·muy deseable para esta ciudad una alcaldesa» del PP. No obstante las fechas que maneja el partido en Galicia para despejar esta duda, es a finales de junio. Natalia González también señaló que el 27 de junio habrá comité federal del PSOE, «que marcará las pautas» para la elección de los candidatos o candidatas en las principales concellos, y señaló que sería deseable «tener cuanto antes una lista configurada».