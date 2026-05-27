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Educación

Docentes gallegos exploran la innovación en química y su aplicación industrial en Ourense

El CIFP A Carballeira presentó proyectos educativos para adaptar la FP a las necesidades empresariales y tecnológicas actuales durante el II Congreso de Química de Galicia

Profesorado de toda Galicia participando en los talleres prácticos de innovación educativa en A Carballeira

Profesorado de toda Galicia participando en los talleres prácticos de innovación educativa en A Carballeira / FDV

Lucila González

La química dejó de ser hace tiempo una salida limitada a laboratorios o entornos académicos. Hoy está detrás del control alimentario, la innovación industrial, la seguridad ambiental o la investigación aplicada, un cambio del que Ourense se convirtió este mes en escaparate.

El II Congreso de Química de Galicia reunió en el CIFP A Carballeira a un centenar de docentes de las familias profesionales de Química, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente e Industrias Alimentarias en una jornada centrada en conectar la Formación Profesional con algunos de los sectores productivos con más proyección de Galicia. La cita, organizada entre el propio centro ourensano y el Centro Galego de Innovación da Formación Profesional, sirvió para acercar al profesorado la realidad tecnológica e industrial de empresas punteras del sector agroalimentario, químico y ambiental.

Entre las firmas participantes estuvieron Aceites Abril, COASA, Coren o el Centro Tecnolóxico da Carne, que mostraron procesos vinculados al control de calidad, la producción industrial o las nuevas tecnologías aplicadas a la industria alimentaria y química.

Más allá de las ponencias, el congreso incluyó visitas técnicas y experiencias prácticas orientadas a trasladar a las aulas situaciones reales de trabajo. Uno de los ejes centrales fue precisamente cómo adaptar la Formación Profesional a un mercado laboral cada vez más especializado y tecnológico. En este contexto, el departamento de Química del CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel presentó distintos proyectos docentes basados en metodologías activas, aprendizaje interdisciplinar y recursos digitales con el objetivo de acercar el laboratorio educativo a las necesidades actuales de las empresas.

La jornada también puso el foco en el crecimiento de la empleabilidad dentro de estas ramas formativas. El centro imparte ciclos como Laboratorio de Análisis y Control de Calidad u Operaciones de Laboratorio, además de enseñanzas vinculadas a la química aplicada y la salud ambiental. Se trata de perfiles cada vez más demandados en ámbitos como la industria agroalimentaria, los laboratorios, las compañías energéticas, el control ambiental o la investigación tecnológica.

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Lo defienden así desde el CIFP A Carballeira desde donde aseguran que «las tasas de inserción laboral del alumnado rondan ya el 90%», un dato que refleja el peso creciente de unos estudios ligados a sectores que necesitan profesionales capaces de trabajar con equipamiento avanzado, aplicar protocolos de calidad y adaptarse a procesos productivos en constante evolución.

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