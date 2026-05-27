El director del programa Base Lunar de la NASA impartirá una conferencia en el campus de Ourense

El campus de Ourense se convertirá el viernes 19 de junio en un punto de encuentro con la exploración espacial gracias a la conferencia de Carlos García-Galán, director del programa Base Lunar de la NASA. Su intervención, destacan desde la organización, será una oportunidad única para que el estudiantado universitario y no universitario descubra de cerca los retos del espacio y los beneficios que la investigación espacial aporta a la humanidad.

El acto tendrá lugar a las 12.00 h en la sala Emilia Pardo Bazán, en el sótano del Edificio de Ferro del campus. Está organizado por la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, la Escuela Superior de Ingeniería Informática y Feuga (Fundación Empresa-Universidad Gallega), contando además con el apoyo del Vicerrectorado del campus de Ourense.

«Carlos García-Galán es el director del programa Base Lunar de la NASA, al que aporta sus más de 27 años de experiencia en vuelos espaciales tripulados», apuntan desde la organización. En este cargo, añaden, «apoya la gestión general y el desarrollo de esta iniciativa Base Lunar de la NASA, un elemento clave de la campaña Artemis que permitirá la exploración lunar sostenible y sentará las bases para misiones a Marte». La inscripción online en la conferencia está abierta hasta el 16 de junio al estudiantado universitario y preuniversitario —de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional— interesado en «conocer de primera mano las interioridades de la NASA».

Dilatada trayectoria

Originario de Málaga, García-Galán cuenta con una dilatada trayectoria en el sector espacial. Antes de ocupar el puesto de director del programa Base Lunar de la NASA fue subgerente del programa Gateway y gerente de la Oficina de Integración del Módulo de Servicio Europeo (ESM) del programa Orion en el Centro de Investigación Glenn de la NASA en Cleveland, Ohio. En este puesto, fue responsable de la integración del ESM, desarrollado por la ESA (Agencia Espacial Europea), lo que incluyó las actividades de diseño, ensamblaje y pruebas con otros módulos de la nave espacial Orion.

El ingeniero español se incorporó a la Oficina del Programa Orion en 2010, en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson en Houston, donde ocupó diversos cargos técnicos y de gestión. Su trabajo abarcó el diseño integrado y el desempeño de las naves espaciales, el análisis de misiones, la integración entre programas y el apoyo a las operaciones de lanzamiento y vuelo. Antes de su participación en este programa fue controlador de vuelo de la Estación Espacial Internacional (EEI), donde dio apoyo a varias misiones de ensamblaje del Transbordador Espacial con la EEI y a operaciones de incremento de la estación desde el Control de Misión en Houston y en Korolev, Rusia. Además, trabajó para Honeywell Space Systems como líder técnico, desarrollando tecnologías de gestión de la salud de los vehículos y dando apoyo a Lockheed Martin durante el desarrollo inicial de la nave espacial Orion. Por último, cabe señalar que fue reconocido con numerosos galardones por sus contribuciones a los vuelos espaciales tripulados, como el premio al Ingeniero en Sistemas Espaciales del Año de Honeywell (Houston), la Medalla de Plata al Logro de la NASA, la Medalla al Logro Excepcional de la NASA y el Premio Silver Snoopy de esta agencia.