Condenan a la empresa de bus de Ourense y al seguro a indemnizar a una viajera herida en una «estampida» tras una explosión

La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a la empresa de autobuses urbanos así como a una compañía de seguros a indemnizar de forma solidaria con 63.179,93 euros –la aseguradora debe abonar, además, otros 1.204,81 euros— a una pasajera que resultó herida en 2021, a consecuencia de que se registrase una explosión en el interior de un bus urbano en la ciudad, un suceso que desencadenó una «estampida» general de los viajeros, que arrollaron a la afectada al escapar.

El tribunal ha estimado de manera parcial el recurso presentado por la representación legal de la perjudicada, tras la sentencia inicial, dictada en septiembre de 2025 por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Ourense, que condenaba únicamente a la aseguradora a abonar una cifra inferior, de más de 1.200 euros, a la vez que absolvía a la empresa de transportes.

Tras analizar el recurso de apelación en este caso de acción de responsabilidad civil por daños personales, la Audiencia establece que las lesiones sufridas por la demandante «son consecuencia de un hecho de la circulación y, por tanto, procede su cuantificación conforme al baremo previsto en la ley de responsabilidad civil y seguro, siendo responsables del abono de la indemnización las codemandadas en su condición de propietaria y aseguradora».

Los magistrados indican en la sentencia, dictada el pasado mes de marzo, que «existe un nexo causal» entre la explosión derivada de la rotura de un manguito y las lesiones padecidas por la perjudicada, porque la «estampida» del resto de pasajeros en su huida «no habría tenido lugar si no se hubiese producido la explosión».

Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2021. La perjudicada viajaba en un bus urbano de Ourense. Tras registrarse una fuerte explosión en la parte trasera del vehículo, cayó sobre su cabeza una pieza del techo, que le rompió las gafas y desencadenó la estampida general del resto de pasajeros que iban a bordo. Se abalanzaron sobre ella, dejándola tendida en el suelo para salir repentinamente del vehículo. La mujer sufrió múltiples golpes.

La sentencia, dictada por la Sección Civil de la Audiencia de Ourense el 26 de marzo —Ricardo Pailos es el ponente—, admitía recurso de casación ante el Supremo.