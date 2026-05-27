Condecoran a los agentes de la Guardia Civil de Ourense que acabaron con la explotación sexual de víctimas de trata en el club Ninfas

Si querían un chicle tenían que pagar un euro. Una botella de agua les costaba dos euros y medio. El precio por dormir en el club era de cincuenta euros. También les cobraban el uso de la wifi. Las necesidades básicas no salían gratis a las mujeres sudamericanas y de origen vulnerable que sufrieron explotación sexual en el Ninfas, en Listanco (Maside), donde varias víctimas fueron liberadas por los agentes de la Guardia Civil. Esta trama de presunta trata de seres humanos con fines de prostitución —las perjudicadas eran captadas en sus países con falsas ofertas de empleo y, a su llegada a España, les quitaban la documentación y les fijaban elevadas deudas que tenían que devolver con la prostitución, bajo coacciones y control— fue desarticulada por la Guardia Civil de Ourense en junio de 2024, en estrecha colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO), el Tribunal de Instancia de O Carballiño y la fiscal provincial contra la trata. Casi dos años después, el padre y dos hijos —presuntos cabecillas de esta supuesta organización criminal— continúan en prisión provisional. En esta causa hay una decena de investigados y otros tantos testigos protegidos.

Este miércoles, en el acto institucional por el 182 aniversario de la Guardia Civil, celebrado en O Barco de Valdeorras, tres agentes con un rol clave en la investigación fueron condecorados por su labor en la llamada operación ‘OniOU’. El instituto armado distingue el trabajo del capitán Juan José López Castro, jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Ourense, así como de los guardias Aser Moreiras y Susana Cruz. El caso empezó a investigarse en secreto en septiembre de 2023, después de que un cliente acudiese al instituto armado para denunciar la situación narrada por una víctima.

Intervención del subdelegado del Gobierno en el acto institucional de la Guardia Civil, este miércoles en O Barco. / CEDIDA

«O labor silencioso, paciente, rigoroso e constante» son señas de identidad de la Guardia Civil, destacó el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos. El político agradece el papel «esencial» de la institución en la protección de la población ourensana.

«A Garda Civil representa a primeira resposta ante as chamadas de auxilio e unha referencia permanente para veciños e veciñas, especialmente no rural», valora el subdelegado. Santos resalta los resultados de los últimos años en seguridad ciudadana, con un aumento del 22% desde 2019 en el esclarecimiento de delitos contra las personas, y un 23% en los delitos contra el patrimonio. La lucha contra la ciberdelincuencia, al alza, y contra la violencia machista son dos de los retos diarios.

En el acto en O Barco, presidido por Santos, el comandante Benito Santamarina y el alcalde, Aurentino Alonso, hubo momentos emotivos. Uno de los más destacados fue cuando el guardia civil José Antonio Quintas, destinado en el puesto de Ourense y con una larga trayectoria, recibió una condecoración de manos de su hijo, Pablo Quintas, agente en prácticas.