Centro Comercial Ponte Vella se une a la CEO en un pacto «histórico», para que comercio y empresa ourensana ganen músculo

El presidente de la Confederación Empresarial de Ourense, David Martínez, asumió este año la presidencia de la CEO y, entre sus primeros objetivos, señaló entonces en declaraciones a FARO, estaba el de sumar nuevos miembros a una confederación, que contaba ya con más de 9.000 firmas asociadas en la provincia.

Ayer se daba un primer paso en este sentido, y de gigante, con la incorporación de un socio de peso: el Centro Comercial Ponte Vella, que integra más de 80 establecimientos. Su presidente, Jorge Bermello, acompañado por el presidente de la patronal y representantes de ambas entidades, sellaron un acuerdo que consideran «histórico» y que se dio a conocer en las propias instalaciones del primer y único gran centro comercial de la ciudad, justo cuando está a punto de cumplir, este próximo mes de octubre, su 25 aniversario.

Reivindicar y «pelear» juntos

¿Por qué este pacto ahora, 25 años después? Era la pregunta inevitable a Jorge Bermello. Para el promotor de Ponte Vella, «aunque la gran mayoría de comercios que tenemos en el centro ya estaban incorporados a título individual como socios, incorporarnos como sociedad es una forma de celebrar estos 25 años y, además, mostrar nuestro apoyo a la CEO para demostrarles que vamos a estar muy cerca de todo lo que haga la Confederación de Empresarios; para nosotros es todo un honor trabajar con ellos».

David Martínez agradeció «este acercamiento que apuesta por nuestras líneas de unión con las que llegaremos mucho más lejos», pero, además avanzó uno de los posibles objetivos, que es «pelear juntos».

Es decir, que «todo el tejido empresarial y el comercio, que es una parte muy importante de la ciudad, necesita esa unión para reivindicar en las reivindicaciones que vamos a tener, tanto en la línea de infraestructuras, necesidades y de apoyo a toda la actividad digital e internacional por la que estamos abogando en la CEO».

La Confederación Empresarial de Ourense, puso en valor el papel que desempeña el centro comercial «como espacio generador de empleo, dinamización económica y punto de encuentro para la ciudadanía», y subrayó que, con su integración, la CEO refuerza su hoja de ruta centrada en pilares básicos, tales como infraestructuras, talento y formación, competitividad e internacionalización, demografía, vivienda, atracción de inversión y el papel estratégico del AVE para que Ourense sea un territorio donde vivir, trabajar e invertir señalan la Confederación .

Los presidentes de la CEO y Ponte Vella estuvieron acompañados por representantes de ambas entidades en el acto y visita de ayer, como el gerente del centro, Marcos Vila o la vicepresidenta y el secretario general de la CEO, Beatriz Gómez y Jaime Pereira.

Jorge Bermello: «Ourense tiene que recuperar su Cámara de Comercio»

Jorge Bermello aprovechó ayer el «altavoz público» de este acto para hacer hincapié en la necesidad de que Ourense recupere su Cámara de Comercio, una entidad «que es una necesidad, una gran falta que tiene el comercio de Ourense» y que, después de un accidentado proceso de deudas, desapareció por completo en la ciudad en el año 2019.

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Como presidente que llegó a ser de esta entidad cameral y empresario con largo bagaje y experiencia como comerciante y generador de nuevos proyectos, aseguró para señalar que «se está perjudicando a Ourense, sabemos quién tiene la responsabilidad pues las competencias están transferidas», indicó, sin mencionar directamente a la Xunta y, en concreto, a la Consellería de Industria. A esta en su momento se le acusó de no haber apostado por un organismo que, según Bermello, deja al comercio local fuera de todos los proyectos camerales que se están jugando dentro y fuera de Galicia.