Acusan en Ourense a una inquilina de causar desperfectos en un piso y llevarse varios enseres antes de dejarlo

Antes de dejar el piso en el que vivía de alquiler en Ourense, una inquilina causó presuntamente varios desperfectos y se llevó varios enseres que no le pertenecían. La Fiscalía acusa a esta mujer de un presunto delito de daños y de otro de hurto. Los hechos ocurrieron hace casi cinco años. La sospechosa carece de antecedentes penales. El caso llegará a juicio, porque este miércoles no hubo posibilidad de conformidad en la audiencia preliminar celebrada en la Sección de lo Penal (plaza 2) del Tribunal de Instancia de Ourense.

La mujer residía en régimen de alquiler en un piso de la ciudad. Antes de abandonar el inmueble el 3 de octubre de 2021, la inquilina causó presuntamente desperfectos en los sofás, colchones, lavadora, televisión y vitrocerámica. La factura ascendió a 1.896,88 euros, según un informe pericial aportado a la causa. Además, según sostiene la Fiscalía, la inquilina se apropió de diversos enseres domésticos que presuntamente no le pertenecían: ropa de cama, toallas, un aspirador, una vajilla, una cristalería y una cubertería, cuyo valor en conjunto ascendía a 1.811,07 euros, según el informe pericial realizado. El dueño de la vivienda fue indemnizado por la compañía aseguradora con la que tenía póliza.

En su escrito de calificación, la Fiscalía solicita una condena de 15 meses de prisión por hurto y una multa de 2.160 euros por daños.