Marcha Mundial das Mulleres denuncia públicamente varios casos de violencia de género en el Sexto Instituto de Ourense

Las coordinadoras locales del colectivo feminista anticapitalista Marcha Mundial das Mulleres en Ourense han denunciado públicamente un caso de violencia de género en el IES Julio Prieto Nespereira, más conocido como Sexto Instituto, que según afirman, se lleva alargando varios años. Esta acusación a viva voz se produjo en la mañana de este martes, durante la presentación de una campaña de difusión de una línea de ayuda anónima a todas aquellas alumnas que sufran violencia machista en espacios educativos.

Siempre según las palabras de Antía Pousa Pérez, portavoza de la organización en la rueda de prensa, en el Sexto Instituto se están sufriendo «varios casos simultáneos» de «gravísimas situacións de violencia» ejercidas por parte de personal docente y no docente. Presuntamente, estos hechos persistirían desde hay varios años, y llegaron a conocimiento de la Marcha Mundial de Mulleres «dende hai un tempo». Ya en el curso 2024/2025, la organización feminista habría trasladado toda la información con la que contaba a los responsables de Inspección Educativa, y dejaron «unha marxe de tempo para que actuara». Sin embargo, bajo la perspectiva de Pousa, el rol de Inspección hasta el momento ha sido de «inacción absoluta», la cual hace que «os agresores véñanse arriba e continúen campando ás súas anchas por un espazo onde as nosas crianzas están obrigadas a asistir cada día moitas horas ao día».

Inspección afirma que actuó en el momento

Por su parte, la consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ha asegurado a FARO que «a Inspección Educativa actuou en canto tivo coñecemento das queixas, iniciando os respectivos procedementos sancionadores», al ser preguntados por el caso. Esta afirmación coincide parcialmente con la versión de la organización feminista, que concuerda en que el órgano inspector «é coñecedor de primeira man duns feitos que se veñen dando demasiado tempo», pero opina que los responsables de Educación no han intervenido hasta el momento. En este sentido, la Marcha Mundial das Mulleres exige ante este caso, así como con cualquier otra violencia futura, «unha actuación inmediata e eficaz» deste que exista una reclama social. «Non estamos falando de que nos digan como sempre que non teñen denuncia no xulgado, escoitemos ás crianzas e ás mulleres», expresó Pousa, que pide investigaciones rigurosas y transparentes, medidas cautelares para proteger a otras posibles víctimas, acompañamiento y protección para las personas afectadas y protocolos claros.

La organización feminista asegura que ante cada caso de violencia que llegue a sus manos, serán «claras» y denunciarán todas y cada una de ellas. En relación, Pousa lamenta que la sociedad ourensana tiene «demasiado presente» el caso de Martiño Ramos, profesor condenado por violación a una alumna, y que tras huir a Cuba —y situarse entre los diez fugitivos más buscados de España—, fue detenido en La Habana y extraditado a Madrid para cumplir los 13 años y medio de cárcel a los que fue sentenciado. Sobre este caso, la Marcha Mundial das Mulleres asegura que se «evidenciou o desleixo, o oscurantismo e a incompetencia» tanto del equipo directivo del centro educativo en el que ejercía en el momento como de los diferentes órganos de la consellería y la Xunta de Galicia. Critican que la decisión inicial fuera cambiar a Ramos de colegio «expondo a outras crianzas e familias que nada sabían naquel momento de quen era este señor», que Educación no abriera ningún expediente «ata media hora despois de que a nosa organización dera unha rolda de prensa», así como que el condenado se reincorporase a la docencia en el nuevo curso escolar cinco días después. Aparte, no comprenden la decisión de suspenderlo de empleo pero no de salario, por lo que Martiño siguió cobrando dinero público hasta su detención en Cuba.

Campaña de denuncias

La campaña que la Marcha Mundial das Mulleres ha presentado en la rueda de prensa pretende que en el futuro se puedan denunciar o buscar ayuda ante más presuntos casos de violencia de género en espacios educativos sin miedo a recibir repercusiones negativas. Para ello, la organización repartirá por diferentes centros cartelería, folletos o códigos QR con las líneas de ayuda que prestan: el número de WhatsApp 603962632, la cuenta de Instagram @mmmgaliza y la web específica para recoger relatos http://espazoseducativos.feminismo.info/.