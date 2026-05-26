Jóvenes y parados encuentran un nuevo futuro en la formación profesional de mecánica automotriz en Ourense

En las infraestructuras de formación de Atave (la patronal ourensana de talleres de reparación de vehículos) no rugen los motores, pero sí las ilusiones. 15 chicos y chicas se enfundan cada mañana en Seixalbo el mono azul de trabajo para apretar las tuercas de un cinético agrícola, aprender sobre técnicas de metrología o revisar el sistema de refrigeración y lubricación de un motor térmico. Todos de edades bastante diferentes, incluso de nacionalidades distintas, pero con un único objetivo: aprovechar la oportunidad que se les brinda para labrarse un nuevo futuro.

Son los alumnos de una de las Accións Formativas para persoas Desempregadas (AFD), que promueve la Xunta de Galicia, una serie de cursos para dados de alta en el paro enfocados a aquellas habilidades y cualificaciones que los propios sectores demandan. De varias modalidades según las horas a impartir, la titulación funciona como un certificado profesional, que al completarlo otorga la certificación de distintos módulos de FP —lo equivalente a las materias— sin la necesidad de hacer el ciclo completo, y teniendo la oportunidad ser contratados en esa especialidad cursada al salir de la formación.

Gran oportunidad laboral

En el caso de estos aprendices de mecánicos de Atave, están recibiendo una formación de 538 horas bajo el nombre de 'Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares'. Al terminarla, estarán cualificados para trabajar en una empresa siempre que se dediquen exclusivamente a esa función, pero si quieren expandir sus conocimientos, solo tendrán que completar otros tres certificados similares para obtener todos los módulos necesarios para ser Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles, con lo que podrán abrir o gestionar un taller por cuenta propia. De todas formas, este curso supone ya una oportunidad laboral deseable: 130 horas de la formación se dedican exclusivamente a que el alumno haga prácticas en talleres asociadas de Atave, donde, según cuentas los formadores, las empresas ya detectan si le podrán hacer un contrato. No todos acaban quedando en el taller, pero sí hay hueco —y de sobra— para todo aquel que valga, pues la demanda de personal cualificado es constante. Sobre qué se necesita para ser el candidato ideal, los docentes lo tienen claro: «Voluntad, sacrificio, y que le guste formarse, porque la mecánica cambió mucho en los últimos años», aseguran.

Entre los que aprovechan esta oportunidad para un mejor futuro —los cursos son gratuitos y reciben ayudas por transporte o conciliación— está el joven Jacobo Álvarez, que lo de la mecánica lo lleva casi en la sangre: su familia gestiona un taller generalista en las afueras de Ourense, y quiere sacarse todos los certificados para encargarse de la empresa en unos años. Por el momento, solo cuenta con el Curso de Chapa y Pintura, pero en cuanto le ofrecieron expandirse en este nuevo certificado, no se lo pensó dos veces: «Formarme en mecánica es lo que mejor me viene. Aparte, está siendo muy interesante, siempre hay algo que hacer», comenta.

Eduardo Pérez lleva unos años más de experiencia en el mundillo laboral, y para él esta formación es la oportunidad de emprender una nueva carrera. Una discapacidad decretada hace poco tiempo le impide trabajar en las plantas de Coren o el sector de la construcción en los que pasó varios años de su vida, pero ahora está teniendo la oportunidad de reinventarse: «Sempre me gustou a mecánica, é xa o segundo curso que fago aquí, quedei contento e quero facer os máximos posibles para ter unha saída laboral», explica.

A su lado está Jesús, que hace menos de 10 meses que llegó a Ourense desde Venezuela, pero tendrá que esperar menos de la mitad para poder demostar su talento en una empresa automovilística. Llega al taller de ATAVE recomendado de otra formación en agricultura. «Me estoy desenvolviendo bien, aprendo mejor y busco expandirme más. Quiero hacer también Transmisiones y electricidad, para en un futuro montar un taller», cuenta sobre su experiencia por el momento.

Manuel Pardo visita a los alumnos del Certificado Profesional en el taller de ATAVE. / Iñaki Osorio

Abierto el plazo para la nueva convocatoria

Para aquellas personas que vean en este curso una oportunidad, sepan que el plazo para inscribirse en el próximo curso está abierto hasta el 30 de noviembre o hasta que se acabe el crédito presupuestado, como anunció el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, en su visita a Atave. Aparte del sector de la mecánica, estos certificados profesionales contemplan formación en hasta otras 18 familias, desde Comercio y Marketing hasta Actividades Deportivas, pasando por el mundo de la Imagen Personal o el de la Sanidad. En la última convocatoria, se llevaron a cabo 117 formaciones para desempleados solo en la provincia de Ourense, para las que la Xunta invirtió más de 6 millones de euros.