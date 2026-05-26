Balneoterapia
Expertos gallegos abordan en Ourense los beneficios terapéuticos de las aguas mineromedicinales
La iniciativa de la Cátedra de Hidrología Médica de la USC realiza este miércoles una nueva sesión divulgativa centrada en los usos de la balneoterapia para dolencias respiratorias, reumáticas y dermatológicas
La Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia celebra este miércoles en Ourense una nueva sesión del ciclo divulgativo «A saúde é o que importa», una iniciativa puesta en marcha en 2019 con el objetivo de acercar a la sociedad los beneficios terapéuticos de las aguas mineromedicinales.
La jornada tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en el Salón Noble del Liceo de Ourense y contará con entrada libre hasta completar aforo. En esta ocasión, el encuentro se centrará en las aplicaciones actuales de la balneoterapia para el tratamiento de patologías respiratorias, reumáticas y dermatológicas.
El programa reunirá a tres especialistas del ámbito sanitario gallego. Participará el doctor Rafael Melero, médico del Servicio de Reumatología del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; la doctora Mónica Fernández, integrante de la Unidad de Asma Grave del Servicio de Alergología del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo y el doctor Javier Labandeira, médico del Servicio de Dermatología del CHUO.
Los expertos abordarán el papel de las aguas mineromedicinales como complemento terapéutico y compartirán con el público los avances y recomendaciones actuales en este campo. La sesión concluirá con un coloquio abierto con los asistentes, moderado por el director de la cátedra, el doctor Juan Gestal, en el que los participantes podrán plantear dudas y conocer más de cerca las posibilidades de la balneoterapia aplicada a la salud.
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