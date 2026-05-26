El área sanitaria de Ourense despide a 32 nuevos especialistas: «El miedo se quita enseguida porque siempre estás acompañado»

Detrás de las cifras y los diplomas suele haber historias de vértigo y superación. La premisa se pudo corroborar este martes en el aula Cabaleiro Goás del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, donde el Área Sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras despidió a sus 32 nuevos especialistas.

No son números, son nombres propios. Entre ellos el de Ana Aparicio, la única profesional de esta hornada que ha completado su formación en Obstetricia y Ginecología, y que pone rostro al relevo generacional en uno de los servicios más sensibles del hospital.

Para Ana, mirar atrás es recordar aquel nudo en el estómago de los primeros días. «Al principio, el temor principal es sentirse solo y no estar acompañado», confesaba con sinceridad al recordar el inicio de su residencia. Sin embargo, ese miedo se disipó pronto al encontrar en Ourense algo más que un centro de trabajo: una red de seguridad. «Eso ya al principio te lo quitas enseguida porque siempre estás acompañado», explica, destacando el papel crucial de sus tutoras, a quienes define como «piezas clave» en esos cuatro años de aprendizaje intensivo.

Precisamente ese factor humano es el que Ana Aparicio quiere contagiar a quienes ahora les toca elegir especialidad, «que no tengan miedo y se animen; si de verdad les gusta, va a ser lo que más les llene porque es muy vocacional», asevera.

Junto a Ana, otros 31 compañeros cierran esta etapa. Como representación de todos ellos en el acto de clausura intervino Leticia Álvarez Teruelo, nueva especialista en Anestesiología y Reanimación, quien, al igual que Ana, ensalzó el peso del factor humano y destacó «el sentimiento de comunidad» que se genera entre los residentes de las diferentes unidades.

Retener talento

La gerencia del Área Sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras, encabezada por Santiago Camba, tiene ahora un objetivo prioritario: que esos 32 nombres no se borren de la nómina del hospital. El deseo es que la mayoría mantenga su vínculo laboral, para lo cual ya se están ofreciendo contratos de interinidad o de larga duración en aquellos servicios que disponen de vacantes, aunque las contrataciones no se podrán hacer efectivas hasta el mes de junio, una vez que terminen y se anoten en las listas de contrataciones.

«Queremos promover el modelo más ventajoso posible», señalan desde la dirección, conscientes de que retener a profesionales que ya conocen la idiosincrasia de la provincia es la mejor inversión para el paciente ourensano.

El desglose de esta promoción muestra la diversidad de la nueva savia sanitaria: junto a las cuatro plazas de Anestesiología, se han formado tres pediatras, dos psiquiatras, dos radiólogos y especialistas en áreas tan críticas como Hematología, Nefrología, Neurología, Oftalmología o Medicina Preventiva, además de 12 facultativos de Medicina Familiar y Comunitaria.

El goteo de nuevos especialistas no termina aquí. En julio se sumarán aquellos que finalizan sus residencias de cinco años en especialidades de alta complejidad como Traumatología, Cirugía General, Oncología Médica y Medicina Interna. Además, el área ya ha reforzado sus equipos de enfermería con la reciente incorporación de 17 especialistas EIR, de las cuales 12 decidieron quedarse a trabajar en los centros de la provincia.

El programa del acto incluyó además una conferencia a cargo de Ángel María Carracedo Álvarez. El catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Compostela continuó la línea mantenida por los residentes, la importancia del factor humano en la profesión, con su ponencia «Como ser mellores médicos; humanidade e humanismo en Medicina». Con ella concluyó el acto en que el gerente del área sanitaria, Santiago Camba, les deseó a los recién graduados «suerte» y «llevarse de Ourense, además de mucho aprendizaje médico, mucha humanidad».