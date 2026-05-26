Antonio, el pulpeiro de Arcos que conquista México con su 'pulpo á feira': «Cocemos 2.500 quilos ao mes e no Mundial serán máis»

En el palpitante corazón de la Ciudad de México, en el número 150 de la avenida Cuauhtémoc —un topónimo que rinde tributo al último gobernante que luchó y perdió, en el siglo XVI, contra las tropas de Hernán Cortés— se mezclan cada mañana, a partir de las 12:00, el aroma de los tamales, enchiladas o machitos de la gastronomía mexicana con el 'arrecendo' a terruño gallego del 'pulpo á feira'.

Este diálogo amable de gastronomías, que conviven sin pelearse, no es milagro, sino que sale de los fogones de la cantina 'La Nº 1', el restaurante que abrió en 1994 el ourensano de Feás, en Ourense, Toño Alonso y que, desde 2011, tras el fallecimiento del patriarca, gestionan sus hijos.

Ahí, de martes a domingo, y desde hace ya una década, el encargado de elaborar este plato estrella es Antonio Pérez, un pulpeiro de Arcos, en O Carballiño, el pueblo de los catedráticos y catedráticas de la preparación del 'pulpo á feira'. Hasta el que fuera presidente de Galicia, Manuel Fraga Iribarne se los llevaba en el avión, caldero de cobre incluido, cuando realizaba sus viajes oficiales por el mundo.

«Eu sempre andei polas feiras; como tódolos pulpeiros de Arcos, e cando Toño me fixo a proposta de vir a México, deixeille o posto á que era daquela a miña muller. Viñen para probar uns meses, e xa levo máis de dez anos porque... sabe vostede o cariñosa que é a xente daquí, o que lle gusta o polbo e o ben que me tratan?», explica Antonio con orgullo. «O de México é un polbo boísimo tamén, capturano no Yucatán, e preparamos 2.500 quilos ao mes. Xa ve se lles gusta», advierte el pulpeiro de 'La Nº 1', desde cuyo TikTok explica cómo se prepara el 'pulpo a la gallega' y el 'pulpo á feira'.

«Ás sete da mañá xa estou en pé e ás dez teño o polbo cocido. Os horarios aquí son distintos, abrimos ás 12:00 da mañá pero empezan a chegar despois das 3:00 da tarde ata a noite. Temos o 'pulpo á galega', que é con patacas, pimentón e regado con aceite de oliva, e o 'pulpo á feira', que é sen patacas; este é o que máis nos piden tanto os clientes mexicanos como os galegos, que veñen moitos empresarios emigrados».

Toño, su jefe, corrobora que Antonio es un pulpeiro auténtico. «Primero tuvimos aquí a Fina, su antecesora, que trajimos también de Galicia y, hace unos diez años, después de un viaje a la tierra de nuestro padre, le ofrecemos a él venirse con nosotros para que la Ciudad de México pudiera disfrutar nuestra receta tradicional, pues aquí lo hacen al ajillo o en vinagreta. Nada que ver», explica Toño Alonso, actual gestor de 'La Nº 1'.

Más pulpo para el Mundial

Antonio trabaja ocho meses en el restaurante y los cuatro restantes, repartidos entre vacaciones de verano y Navidad, los pasa en su pueblo gallego. «Bueno, este ano vou ir un pouco máis tarde, porque é o Mundial de Fútbol e seguro que aínda teremos que cocer moito máis pulpo». En México llaman cantina a lo que es en realidad un restaurante de alto nivel y, en este caso, con capacidad para más de 500 comensales y una variada cocina nacional e internacional, al igual que sus vinos.

«En México tiene mucho éxito el pulpo en general y el 'pulpo á feira' desde que lo conocen. Trajimos además desde Galicia una cocina de las de antes», explica Toño Alonso. El empresario, pese a haber nacido ya en México como el resto de sus hermanos, parece llevar en su ADN la 'afouteza' galaica, pues la cocina en cuestión, no es un infiernillo de camping, sino una cocina económica de fundición, de las que tenían las abuelas y podían llegar a pesar 300 kilos. Para que se note el origen, Toño ha instalado en la puerta de su restaurante un mojón que da cuenta de los kilómetros que separan su cantina del Camino de Santiago: un total de 9.015.

En la populosa capital mexicana, el restaurante de la familia Alonso se ubica en un entorno metropolitano, próximo a oficinas y juzgados, pero pese a la gran variedad de platos y vinos de ambos lados del Atlántico, todo de alta calidad culinaria a los que se suman vinos de las mejores bodegas y otros productos españoles, el pulpo de Antonio a lo 'Arcos Style' tiene mucha afición; al igual que en Galicia, se «bautiza» tres veces antes de cocinarlo.

Dicen que el gobernante Cuauhtémoc, el que da nombre a la calle desde la que Antonio elabora su 'pulpo á feira', pidió a Hernán Cortés que le quitara la vida después de haber perdido su defensa de Tenochtitlan, la actual Ciudad de México. Pero al pulpeiro de Arcos, que se ha hecho a la cultura local y hasta se maquilla a lo «catrina» para cocer el pulpo en la celebración del Día de los Muertos, no le importan esas historias.

«Os galegos vimos aquí a traballar, non queremos líos políticos levamonos ben con todos.Somos un máis», aseguran tanto él como su jefe. Afirma que «a miña vida aquí é tranquila, vivo nun hotel, síntome querido no traballo e pola xente pero...» Hay un pero y es, como buen gallego, su saudade: «Son xa moitos anos por aquí e pícame a morriña. Acabo de ter unha netiña en Galicia e teño ganas de voltar. Bueno, tamén teño unha moza no barrio da Valenzá. Poña iso, poña iso tamén, que me mata!», bromea el artífice del pulpo al 'Arcos style' en tierras aztecas. La manera más sabrosa e incruenta de conquistar cualquier país.