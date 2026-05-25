Ourense: El PP solo apoyará una moción de censura si lidera la candidatura

O Méndez o nada. El mensaje que deja el grupo municipal del PP en Ourense tras el carrusel de plenos del último viernes es claro: sólo participarán en la moción de censura necesaria para aprobar los presupuestos si son ellos los candidatos a la alcaldía. Así lo ha anunciado Ana Méndez, portavoza, junto a otros miembros del grupo político en la provincia, en una rueda de prensa celebrada este lunes. El Partido Popular argumenta que esta decisión es «absolutamente numérica e non debe estrañar a ninguén», pues los siete escaños que obtuvieron en las últimas elecciones superan a los 6 de PSOE y los 4 de BNG. Según la perspectiva de su portavoza, entrar en negociaciones sobre una propuesta que no acate este liderazgo sería «non respectar a vontade maioritaria dos cidadáns no ano 2023, e tampouco sería ofrecer estabilidade á cidade» frente a lo que considera un «desgoberno de González Pérez Jácome», para el cual los populares son la «única alternativa real».

Esta moción de censura para la que el PP se postula como único candidato factible es la única vía para no dar por aprobados los presupuestos de 2026 que la alcadía de Ourense propuso a votación en el último pleno. Estas cuentas, que ascienden a 27,8 millones de euros, fueron presentadas con un expediente incompleto, pues carecía, entre otros, del informe del interventor, preceptivo y obligatorio por ley para que se apliquen materialmente. En este sentido, Méndez anunció en la rueda de prensa de este lunes que el grupo popular combatiría los presupuestos «por tódalas vías legais e políticas que estean ao noso alcance».

Menos de 30 días para presentar una moción obligada

Por esta irreguralidad en la presentación de la propuesta, tanto PP como BNG votaron en contra de celebrar el pleno para realizar un estudio más profundo de los presupuestos, pero el PSOE decidió proseguir con el debate plenario por interés público para la ciudadanía, tras lo cual todos los partidos de la oposición votaron en contra. Fue en este momento cuando el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, vio la oportunidad de vincular la aprobación de los presupuestos tal y como los proponía a someterse a una cuestión de confianza, para la cual convocó un pleno extraordinario y urgente a celebrarse esa misma mañana. Este procedimiento, recogido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), es una especie de «truco o trato» que fuerza a cada concejal —que debe votar «sí» o «no» a viva voz— a elegir entre dos opciones: si ratifica su confianza en el equipo de gobierno, se entienden los presupuestos por aprobados; pero si votan en contra, la oposición debe presentar un candidato para plantear una moción de censura en un plazo máximo de 30 días, es decir, antes del 22 de junio. Si no lo logran, las cuentas recibirán un 'OK' automático igualmente. Al entramado se le añade un último revés, pues la ley dictamina que la cuestión de confianza no se puede plantear en el último año de mandato de la Corporación, o lo que es lo mismo, a menos de 365 días de celebración de elecciones. En el caso ourensano, este plazo expiraba tan sólo horas después de que Jácome activase el procedimiento.

Como era de esperar, Jácome perdió la cuestión de confianza, y ahora le toca a los tres partidos ponerse de acuerdo para una propuesta conjunta, la cual parece un milagro que se pueda llegar a concretar con un consenso uniforme, y más con la implantación de la primera pero influyente conditio sine qua non por parte de los populares. Aún así, Méndez es relativamente optimista. Se sustenta en la moción conjunta que los tres partidos presentaron hace menos de un mes para llevar a pleno la situación de las obras en la Avenida de Portugal —aunque Jácome rechazara debatirla en sesión—, y argumenta que si se mira por encima del color, es la mejor opción para la sociedad de As Burgas: «Se o resto de partidos poñen os intereses da cidadanía por riba dos seus cálculos partidistas, nós dende hoxe estamos abertos a reunirnos e dialogar para chegar a un acordo o antes posibles.

PSOE y BNG aplazan su respuesta a la propuesta popular

Eso sí, aunque depende de su apoyo para poder alcanzar el puesto de mando, la portavoza popular no escatimó en cuanto a peyorativas al resto de grupos de la oposición, principalmente al PSOE, al que tacha de «partido a la deriva» y afirma que «non sabe nin por onde anda»: «Que é o que gañou Ourense a cambio de que se convertesen no salvavidas político de Jácome? Cando o ano pasado o PP sentouse a negociar os orzamentos, fumos transparentes e conseguimos cuestións fundamentais para a cidade, pero desta vez non temos absolutamente nada, decidiron entregarlle un cheque en branco a Jácome sen existir nin unha soa mellora», afirmó Méndez este lunes sobre la decisión de los socialistas en el pleno.

Aunque la operación se antoja difícil de llevar a cabo, de momento el resto de implicados se reservan, por el momento, su postura. El PSOE ha convocado una rueda de prensa para este martes, en las que «falaremos abertamente de todo e poremos un pouco de luz dentro do que leva pasando estes días», explica su portavoza Natalia González. Por otra parte el BNG debatirá la propuesta de los populares durante los próximos días en los órganos competentes, y se pronunciará cuando exista una decisión consensuada.