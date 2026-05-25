Ourense, laboratorio del envejecimiento, participa en un proyecto europeo para mejorar la atención neuroquirúrgica de las personas mayores

El proyecto europeo Geneus cuenta con la participación del hospital universitario de Ourense, en una alianza de centros sanitarios e institutos de investigación de España, Francia y Portugal, con el objetivo de mejorar la asistencia neuroquirúrgica de las personas mayores del suroeste de Europa a través del desarrollo de una vía integrada de atención adaptada a esta realidad, ante los desafíos del progresivo envejecimiento de la población y de la complejidad clínica en el tratamiento de estas personas, más vulnerables y que requieren cuidados más individualizados. El CHUO, el hospital de referencia en una de las áreas sanitarias más envejecidas de Europa, liderará una de las frases estratégicas de este proyecto de cooperación transnacional. La participación ourensana se enfoca en el desarrollo de herramientas asistenciales que permitan planificar la recuperación funcional y la rehabilitación desde antes incluso que la cirugía.

Ourense sabe de longevidad. La realidad demográfica, con un índice de envejecimiento más acelerado que otras partes de España, se hace patente en el sistema público de salud. La provincia es un laboratorio en tiempo presente de la realidad sanitaria que experimentarán otros lugares de España y Europa. Se calcula que en menos de quince años, la mitad de la población tendrá más de 60 años: la sanidad debe adaptarse y, por ahora, mantiene desequilibrios. Un ejemplo: en la convocatoria MIR de este año se ofertaron 530 plazas de Pediatría frente a 126 de Geriatría. Según datos del Sergas, el 52% de los pacientes ingresados en 2025 en el servicio de Neurocirugía de Ourense tenían más de 65 años: 345 personas de las 664 hospitalizadas el año pasado en la unidad. El 13% superaba los 80 años de vida.

La distribución por tramos de edad evidencia un cambio muy significativo en el perfil de los pacientes en el área ourensana de Neurocirugía. Mientras los menores de 20 años no llegan al 1% de los ingresos —con solo 7 pacientes atendidos en 2025— y los ingresados que tenían menos de 40 años fueron menos del 7%, los mayores de 80 sumaron 87 ingresos. El grupo de entre 81 y 90 años representa una cifra más de diez veces superior a la de los menores de 20 años: 76 pacientes hospitalizados el año pasado, 11 de ellos mayores de 90 años.

«El objetivo principal es garantizar la atención de alta calidad a los pacientes mayores de 65 años y en particular para aquellos con patologías neuroquirúrgicas. Pretendemos que sea un amplio grupo de trabajo multidisciplinar. En la fase inicial pretendemos establecer un diagnóstico de cuántos pacientes son, cómo están, en qué estado llegan y qué servicios requieren», describe la investigadora y neurocirujana Magda Elizabeth Garzón Tarazona, de la Fundación Pública de Investigación Biomédica Galicia Sur, una de las coordinadoras de Geneus en Galicia, junto a Ana Pastor Zapata, la jefa de servicio de Neurocirugía en el CHUO. «Entre los tres países queremos averiguar cómo podemos mejorar el itinerario durante el ingreso y al alta del paciente de Neurocirugía de más de 65 años. En Ourense tenemos pacientes de edad muy avanzada y esperemos que con este trabajo podamos aportar ayuda», enlaza Pastor.

El grupo gallego de trabajo integra especialistas de Neurocirugía, como Pilar Varela; de Medicina Interna, como Jorge Cadiñanos, Ana Latorre y María Martínez; así como María Concepción Alonso, de Anestesia y Reanimación.

El proyecto obtuvo 2 millones de euros de financiación europea y dura tres años. La fase inicial es de diagnóstico y análisis detallado de la situación de los pacientes de Neurocirugía. En la segunda, se examinará la posibilidad de implementar herramientas de trabajo para mejorar la calidad asistencial. El CHUO desempeñará un papel destacado a la hora de conseguir recomendaciones organizativas y asistenciales orientadas a mejorar la coordinación entre especialidades, anticipándose a posibles complicaciones de los pacientes.

Entre las medidas que podrían implantarse figura la creación de consultas multidisciplinares, para valorar al paciente en un mismo día por parte de varios especialistas. El escenario ideal sería que, antes de una intervención, la persona fuese vista por rehabilitación, anestesia y para valoración de la medicación, de forma coordinada y evitando desplazamientos, esperas y complicaciones posteriores. Con la meta de que la iniciativa esté finalizada en 2028, la tercera fase pretende obtener recomendaciones para la futura implantación en los sistemas sanitarios europeos.

El primer paciente incluido en el estudio en Ourense, Antolín dos Santos, con las neurocirujanas Magda Garzón y Ana Pastor. / CEDIDA

En el caso de Ourense ha comenzado la captación de pacientes, con la incorporación al estudio de Antolín dos Santos, el primero de las 20 personas asignadas al CHUO en la primera fase del proyecto. La colaboración de los pacientes permitirá conocer más de su evolución, actividades y necesidades tras el alta hospitalaria.

«Permitirá a las autoridades sanitarias hacer una previsión más acertada de las necesidades de este tipo de población y de la proyección de las necesidades a futuro», valora Garzón. «Nuestro objetivo principal es poder atender mejor a los pacientes y aportar herramientas para facilitar que su itinerario en Neurocirugía sea más fácil y estén mucho más cómodos», sintetiza Ana Pastor.

«Nuestro interés no es solamente ingresar, operar y tratar a los pacientes. Queremos que se vayan a casa en las mejores condiciones posibles y que se les pueda brindar la garantía de una continuidad de servicios para que su calidad de vida no se vea afectada y puedan llevar una vida más larga, si se puede, y en mejores condiciones. Este es el objetivo principal», completa Garzón.

Además de Galicia, en la iniciativa participan centros de regiones del suroeste europeo como Navarra, Valencia, Lisboa, Limousin y Midi-Pyrénées, Nouvelle-Aquitaine y Occitanie. Entre los que colaboran se encuentra el Centro Hospitalario Universitario de Toulouse, referente europeo en investigación sobre envejecimiento y geriatría, a través de su Gerontopole, un centro pionero en la investigación, prevención y atención a las personas mayores, en el que trabaja el ideólogo y coordinador principal del estudio, Eric Schmidt, neurocirujano especializado en geriatría, que lidera el recén creado grupo de trabajo de Neurocirugía Geriátrica de la Asociación Europea de Neurocirugía (EANS).