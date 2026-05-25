O Pereiro de Aguiar investiga sus orígenes históricos en un yacimiento de más de 2.000 años de antigüedad

Una intervención financiada por fondos europeos permite al concello ourensano de O Pereiro de Aguiar investigar sus orígenes históricos. Han comenzando los trabajos de caracterización arqueológica en el lugar de Outeiromeau, un enclave que puede ayudar a profundizar en las raíces del municipio y avanzar en el conocimiento de los primeros asentamientos en el municipio, la puerta de entrada a la Ribeira Sacra.

Las actuaciones incluirán la documentación científica y la evaluación integral del yacimiento, de más de 2.000 años de antigüedad. En la primera fase se han ejecutado trabajos de desbroce de la vegetación y de limpieza del entorno. Además ha finalizado un trabajo topográfico que ha permitido recrear un modelo digital de alta precisión en el que se interpreta la morfología del enclave, conformada por dos líneas de murallas concéntricas.

Infografía digital del lugar de la intervención arqueológica. / CEDIDA

Las labores en marcha en la actualidad consisten en la aplicación de tecnologías de prospección, mediante magnetometría y georradar, para obtener una radiografía del terreno y comprobar si existen construcciones soterradas que se encuentren invisibles en la actualidad a simple vista. Son métodos no invasivos, que se han consolidado en los últimos años como herramientas de referencia para proteger el patrimonio histórico cultural, así como para planificar intervenciones de conservación y puesta en valor de los enclaves.

Tras este paso se ejecutarán sondeos arqueológicos en un mínimo de 20 metros cuadrados, mediante excavación manual en las zonas con una mayor potencialidad patrimonial, en función de los resultados que arrojen las fases previas.

Según la planificación, las actuaciones deberán estar finalizadas antes de que termine junio. En ese momento, el Concello de O Pereiro de Aguiar confía en disponer de un primer diagnóstico integral del potencial arqueológico del yacimiento de Outeiromeau. Esa información abrirá la puerta a futuras acciones de excavación, conservación y musealización del lugar.

«Este proxecto supón unha oportunidade extraordinaria para coñecer mellor as raíces históricas do noso concello e avanzar na protección dun patrimonio que pode converterse nun importante recurso cultural e turístico», valora el alcalde, Luis Menor.

«Esta iniciativa encaixa plenamente coa estratexia de desenvolvemento local baseada na valorización do territorio, da paisaxe e do patrimonio como elementos xeradores de actividade económica e identidade colectiva», añade el también presidente de la Diputación de Ourense.

Manuel Cabo es el arqueólogo responsable del trabajo de campo. «Os primeiros resultados obtidos falan dun xacemento moi monumental, con polo menos dúas liñas de murallas perfectamente conservadas e unha elevada densidade de estruturas detectadas mediante xeorradar». Según el especialista, «o seguinte paso será confirmar a natureza destas anomalías arqueolóxicas a través das diferentes sondaxes que acaban de iniciarse e que permitirán avaliar o verdadeiro alcance científico do enclave».