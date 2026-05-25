La Guardia Civil detiene a un grupo criminal especializado en casinos que robó un cajero automático en un salón de juego en Verín

Las grabaciones de seguridad muestran a cuatro personas, encapuchadas para tratar de ocultar su identidad, y actuando en conjunto para apoderarse de un cajero automático en un casino de Verín, el pasado mes de febrero. Uno de los implicados, que portaba una linterna en la boca para iluminar en medio de la oscuridad del establecimiento —cerrado al público en ese momento—, hace palanca con una carretilla de carga para levantar la máquina, mientras el resto maniobra para acompañar la acción y facilitar la extracción del cajero. Se encontraba anclado al suelo y las paredes de un casino de Feces de Abaixo, pero los delincuentes lograron arrancarlo y llevarse el continente además del dinero. El grupo criminal, especializado en robos con fuerza en establecimientos de ocio como casinos y salones de juego, ha sido desarticulado por la Guardia Civil de Ourense. El Equipo de Policía Judicial del instituto armado en Verín resuelve el caso, bautizado como operación 'Gamblin OU'.

Las pesquisas comenzaron en febrero de 2026, tras el robo con fuerza cometido en el casino de Feces y la sustracción de una furgoneta en Pazos (Verín), usada presuntamente por la banda para llevar a cabo el asalto al salón de juego. Según informa la Comandancia de Ourense, los delincuentes robaron el vehículo, se desplazaron al casino y, tras forzar la puerta de acceso al local, sustrajeron el cajero automático, que desanclaron del suelo y de las paredes. Acto seguido se dieron a la fuga con el botín.

Los investigadores localizaron el vehículo y también la máquina, despedazada, en un paraje de la localidad de Mandín, en el propio municipio de Verín. No había rastro del efectivo, que había volado, al igual que los delincuentes. Las pérdidas, entre el dinero robado y la factura de los daños, superan los 50.000 euros, según la valoración aproximada que aporta la Guardia Civil.

La furgoneta abandonada por los delincuentes y, al lado, el cajero automática, despedazado y vacío. / GC

La Comandancia de Ourense califica esta investigación como «laboriosa». No obstante, los agentes han conseguido identificar a los presuntos autores de los hechos. «Conforman un grupo criminal asentado en diferentes localidades de la provincia de Murcia», indica el instituto armado.

Los días 19, 20 y 25 de mayo, tres personas fueron detenidas en San Javier, Torre Pacheco (ambas localidades, murcianas) y en Verín. Además, hay otra persona más investigada. Los presuntos autores de los delitos son varones de 42, 41, 37 y 26 años de edad.

La investigación es coordinada por la Sección Civil y de Instrucción (plaza 2) del Tribunal de Instancia de Verín, en trabajo conjunto con la Fiscalía. Desde el ministerio público destacan «la rapidez y eficacia» de la Guardia Civil en el esclarecimiento de este tipo de hechos y la detención de delincuentes itinerantes. Recuerdan varias operaciones exitosas contra grupos criminales que cometen los delitos y recorren cientos de kilómetros hasta los lugares en los que están establecidos.

El pasado mes de marzo fue desarticulada una organización criminal dedicada al robo de máquinas tragaperras y expendedoras de tabaco, en estaciones de servicio de la provincia de Ourense. Siete personas fueron detenidas y otra se encuentra investigada. El caso esclareció quince robos en establecimientos, vehículos y naves. Los delincuentes empleaban radiales, mazas, picos o martillos y actuaban con «contundencia extrema», subrayó la Guardia Civil. El grupo criminal estaba asentado en diferentes poblaciones de Madrid y Castilla-La Mancha.

Con anterioridad, también por delitos cometidos en la zona de Verín, la Guardia Civil atrapó, entre marzo y mayo de 2025, a los tres implicados en los robos cometidos en seis chalés de la misma urbanización, en la Nochevieja de 2024. Los presuntos ladrones tenían su domicilio en la provincia de Murcia, a 900 kilómetros de Verín. «La Guardia Civil no descansa y no tira la toalla por el hecho de que los autores estén muy lejos. Al contrario, se motiva aún más, con el objetivo de que ningún robo quede impune. Tiene una gran eficacia», valora la Fiscalía.