Fiscalía pide 16 años de cárcel para tres hombres acusados de una oleada de incendios forestales en la Red Natura, en la comarca de Trives

La Audiencia Provincial de Ourense celebra esta semana una audiencia previa clave para determinar el futuro judicial de tres hombres acusados de una serie de incendios forestales intencionados en la comarca de Trives entre los veranos del 2021 y 2022. El Ministerio Fiscal solicita penas que suman un total de 16 años de prisión para los implicados, a quienes atribuye una actuación coordinada durante esas épocas estivales.

La investigación sitúa el inicio de los hechos en agosto de 2021. Según el Ministerio Público, durante ese mes dos de los acusados — S. y D. — habrían utilizado un vehículo Ford Focus para desplazarse y provocar cuatro incendios en apenas una semana en cuatro localidades distintas.

En concreto, Fiscalía señala que el 18 de agosto de 2021 sobre las 02.30 horas se inició el primer incendio en San Martiño de Manzaneda, donde las llamas quemaron un total de 0,08 hectáreas y supusieron la necesidad de desplazar a los equipos de extinción de la Xunta de Galicia, cuya intervención tuvo un coste de 3.604,72 euros.

No fue un hecho aislado, pues en el escrito se recoge que tan solo 5 días más tarde, el 23 de agosto a las 0.05 horas plantaron fuego en San Xoan de Río, quemando en este caso 0,09 hectáreas de monte arbolado y 0,15 hectáreas de monte raso. El servicio de extinción costó 3012,13 euros.

A medianoche del 25 de agosto se repitió la situación en Santa María de Rabal, en Chandrexa de Queixa, donde se perdieron 1,23 hectáreas de monte raso. La extinción supuso un gasto de 3.590,71 euros.

Esa misma noche se desplazaron hasta la parroquia de Santa Cruz, también en Chandrexa de Queixa. Allí el fuego comenzó a las 02.23 horas y el coste de la extinción ascendió a 6.899,50 euros y las pérdidas de terreno a 1,98 hectáreas de monte raso.

Acabó el verano, pero la ofensiva se repitió un año después, en agosto de 2022, con focos en San Xoán de Barrio y A Somoza. El 28 de agosto la víctima de las llamas fue la localidad de San Xoan de Barrio. Las llamas comenzaron a las 21.23 horas y se propagaron con celeridad, afectando un total de 12,3 hectáreas, de las cuales 3 fueron arboladas y 9,3 de monte raso. Fue el más complicado de apagar y supuso un desembolso de 27.000,25 euros.

En A Somoza — el 31 de agosto del mismo año— ardieron 0,53 hectáreas de monte raso y los trabajos de extinción supusieron 5000,64 euros.

La Fiscalía destaca que todos los incendios se produjeron en días con un Índice de Riesgo Diario de Incendio de «peligro extremo» y afectaron a zonas protegidas de la Red Natura, así que para los acusados S. y D. solicita 6 años de cárcel para cada uno, además de una multa de 24 meses a razón de 6 euros diarios. A ambos se les considera autores de un delito continuado de incendio forestal por su presunta participación en los seis fuegos que componen la causa.

Por su parte, para el tercer acusado, J., la petición de pena se sitúa en 4 años de prisión y una multa de 20 meses. J. era miembro de la Brigada de Extinción de Incendios de Pobra de Trives en el momento de los hechos y se le vincula directamente con el último de los incendios registrados.

Además de las penas privativas de libertad, la Xunta de Galicia reclama una cuantiosa indemnización por los gastos de los operativos de extinción. La suma total asciende a 49.118,96 euros, de la cual los acusados S. y D. deben responder de forma conjunta y solidaria. El exbrigadista J. también afronta una responsabilidad civil solidaria de 5.004,65 euros por el incendio de A Somoza.

Los tres acusados ya cumplieron un periodo de prisión provisional tras ser detenidos en septiembre de 2022, recuperando la libertad de forma progresiva a lo largo de 2023. Tras la audiencia previa de esta semana, se decidirá si se abre juicio oral o llegan a un acuerdo.