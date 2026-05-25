Se enfrentan a seis años de cárcel y una multa millonaria por la explotación ilegal de una mina de pizarra en Carballeda de Valdeorras

Fiscalía pide seis años de prisión y cerca de cinco millones de euros para dos acusados de llevar a cabo una mina ilegal de extracción de pizarra sin licencia en Casaio, en el concello ourensano de Carballeda de Valdeorras. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense acoge este jueves, 28 de mayo, una audiencia preliminar de este caso en el que se acusa a los responsables de la empresa Cafinsa Proyectos SL de un presunto delito medioambiental.

Según el escrito de Ministerio Fiscal, los acusados— nacidos en 1956 y 1985— actuaron «de mutuo acuerdo y a sabiendas» de que carecían de titularidad o autorización administrativa alguna y entre los años 2013 y 2018 su empresa realizó trabajos de extracción de pizarra en la concesión «San Valentín nº 4278», situada en el paraje de Mormeau, en la parroquia de Casaio.

La actividad minera no se limitó al perímetro de la concesión— un total de 90 hectáreas—, sino que, a mayores, se extendió por los Montes Comunales de Casaio y Lardeira, así como en Sierra del Eje y Riodolas. En total, se estima que invadieron más de 25 hectáreas de terreno comunal, provocando daños que la Fiscalía califica de «graves impactos ambientales».

El informe pericial detalla la destrucción de arbolado, pastos y arroyos, además de la creación de escombreras y la construcción de una nave de elaboración y pistas sin control en dos zonas diferenciadas. En la denominada «Zona A», el movimiento de tierras necesario para la restauración alcanza los 118.715 metros cúbicos, mientras que en la «Zona B» se vertieron escombros de forma indiscriminada sobre parcelas de usufructo vecinal.

Es por todo ello que el Ministerio Fiscal exige que los acusados sean condenados a 6 años de prisión y que asuman de forma solidaria el coste de reponer los terrenos a su estado primitivo, una multa que asciende a 4.491.410,10 euros. Además, a esta cifra se suman otros 237.811,73 euros en concepto de indemnización para la Comunidad de Montes de Riodolas por los perjuicios sufridos. Paralelamente, se reclama para cada uno de los acusados una multa de más de 7.000 euros.

Además, Fiscalía requiere para la mercantil Cafinsa Proyectos SL la clausura de sus locales y establecimientos durante cinco años, así como una multa de 36.500 euros.