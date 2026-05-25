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Un autobús sin pasajeros se estrella contra el muro de una finca en Pereiro de Aguiar

El accidente, ocurrido en Tibiás, se produjo a las 9.55 horas y la conductora del vehículo pudo sufrir una indisposición

El autobús siniestrado contra un muro en Pereiro de Aguiar

El autobús siniestrado contra un muro en Pereiro de Aguiar / Cedida

R. O.

Un autobús de la empresa Monbus que circulaba sin pasajeros se ha estrellado este lunes contra el muro de una finca privada en el municipio ourensano de Pereiro de Aguiar, ha informado el 112 Galicia.

El accidente se produjo a las 9.55 horas en el lugar de Tibiás. A bordo del vehículo viajaba únicamente la conductora, que, según las primeras informaciones, pudo haber sufrido una indisposición antes de perder el control del autobús.

Hasta el punto del siniestro se desplazaron efectivos del GES de Pereiro de Aguiar, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

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La mujer fue atendida en el lugar tras presentar lesiones a consecuencia del accidente, además de encontrarse aturdida y nerviosa.

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