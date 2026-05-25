Un autobús sin pasajeros se estrella contra el muro de una finca en Pereiro de Aguiar
El accidente, ocurrido en Tibiás, se produjo a las 9.55 horas y la conductora del vehículo pudo sufrir una indisposición
Un autobús de la empresa Monbus que circulaba sin pasajeros se ha estrellado este lunes contra el muro de una finca privada en el municipio ourensano de Pereiro de Aguiar, ha informado el 112 Galicia.
El accidente se produjo a las 9.55 horas en el lugar de Tibiás. A bordo del vehículo viajaba únicamente la conductora, que, según las primeras informaciones, pudo haber sufrido una indisposición antes de perder el control del autobús.
Hasta el punto del siniestro se desplazaron efectivos del GES de Pereiro de Aguiar, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
La mujer fue atendida en el lugar tras presentar lesiones a consecuencia del accidente, además de encontrarse aturdida y nerviosa.
- El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: «Los que estamos aquí no venimos de Marte»
- Jorge Gil Pérez, el taxista y felo de Maceda que con 23 años apuesta por el rural como futuro y asegura el relevo generacional
- Ourense, tierra de longevos, suma 271 centenarios, de los que 220 son mujeres
- Récord, lujo y rugidos de motor: O Carballiño se entrega a los superdeportivos
- Estudiante keniata llega a un pueblo de Ourense para revitalizar el rural con un 'hub' de innovación
- Gustavo, el joven que hace bailar a las estatuas de Ourense y convierte el Miño en río navegable
- Homenaje a 14 trabajadores de la Diputación de Ourense que se jubilan: suman 504 años de servicio
- Muere un operario de 34 años tras caerle encima un árbol en San Cibrao das Viñas