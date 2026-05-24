Viajeros
Parada en Ourense para un coreano de 82 años que hace el Camino de Santiago en solitario... y sin saber idiomas
Descansó en el albergue de peregrinos de la rúa da Barreira
El albergue de peregrinos de Ourense en la rúa da Barreira, acoge cada día a personas de la más diferente procedencia y condición, que hacen parada y fonda en este establecimiento público de la red de albergues, ubicado en As Burgas, en su peregrinaje haciendo el Camino de Santiago.
Pero esta semana, uno de los peregrinos que llegaron llamó la atención de los encargados de las instalaciones, pues es originario de Corea del Sur, tiene 82 años, y hace el Camino de Santiago en solitario. No hablaba al parecer otro idioma que el de su país y recaló en este establecimiento público . Fue gracias a la colaboración de dos personas solidarias que logró comunicarse gestualmente y le indicaron el lugar al que debía de dirigirse para poder descansar y seguir un trayecto que no pudo explicar en qué punto de España había empezado.
Lo relata así en su cuenta sus redes Ourense-Galicia en Facebook: «Llegó solo a Ourense haciendo el camino de Santiago. A sus82 años, sin saber idiomas, llegó al albergue municipal situado al lado del concello y quedó encantado porque pudo comunicarse».
«Dos personas le guiaron hasta el albergue, en el que descansó sabiendo que ya le quedaba menos para llegar a Compostela. Solo un ejemplo de valentía, ganas de vivir y valor. Buen Camino y bienvenido» señala Ourense-Galicia desde su Facebook.
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